Las hermosas palabras de Beatriz Luengo a María Pedraza por decir que ella fue su máxima inspiración

"Las palabras son lo poco que tenemos" dijo en una sentida reflexión, allá por el mes de septiembre, María Pedraza. En aquel momento, claro, no sabía que unos meses más tarde quien fuera su ídolo en la infancia, Beatriz Luengo, le dedicaría a ella algo de ese "poco que tenemos" en una emotiva carta a través de las redes sociales.

Cualquier seguidor de la actriz de Élite o La casa de papel, que acaba de cumplir 25 años, sabe que una de sus grandes pasiones, junto con la interpretación, es la danza, algo que lleva practicando desde su más tierna infancia. Y esos pasos de baile tienen un origen muy concreto.

Para la madrileña fue la serie Un paso adelante, que se empezó a emitir cuando ella tenía 6 años. En aquella época, ella bailaba por la casa y montaba sus propias coreografías, lo que hizo que sus padres decidiesen apuntarlas a clases de danza clásica, formación con la que ha continuado hasta el día de hoy.

Por ello, en una reciente entrevista concedida a S Moda, la intérprete reconoció que, de todo el reparto de la famosa serie, a ella quien más le inspiró fue el personaje de Lola. Y lo hizo con una frase muy especial: "Me encantaría decirle a Beatriz Luengo que empecé a bailar por ellos".

Esto, gracias a las redes sociales, ha llegado a oídos de la cantante de 38 años, que no ha podido aguantarse la emoción de ver cómo su huella perdura en las nuevas generaciones y le ha escrito un mensaje en su Instagram (donde tiene casi 625.000 seguidores) a la joven actriz.

"Querida María Pedraza, que ilusión me hace leer esto", comienza asegurando Luengo junto a una captura de un tuit promocionando la entrevista. "Te sigo como sabes desde hace bastante tiempo y te veo tan preparada como bailarina y actriz", continúa.

"No sabía esto después de tanto admirarte y tengo que decir que me hiciste feliz porque ser actriz y bailarina en su día me penalizó muchísimo pues iba a los castings después de la serie y me decían: '¿Pero tú no eras bailarina?'. Los mánager también me cuestionaban: 'Es que como actriz te va a costar porque te ven bailarina'. Parece que fue hace un siglo y realmente fue ayer", explicó.

Beatriz añade que "han cambiado mucho las cosas, menos mal", por lo que le alegra "que solo el esfuerzo y dedicación sea lo que cuente y que jamás una chica (o un chico) tenga que borrar de su currículum que estudió danza de manera profesional para ser actriz". "Ambas disciplinas, tan complementarias para mí, pueden convivir en un mismo espacio", añade.

"Durante muchos años me he lastimado a mí misma por dejar el teatro de texto y mostrar la danza como algo que podía hacer. El tiempo y el amor de la gente por Un paso adelante me han curado pero que ahora alguien tan maravillosa como tú pueda decir que la serie o mi personaje le inspiró a bailar es una recompensa para mí, créeme", se emociona Luengo.

Esa es la razón, admite, por la que se había decidido a escribir "este post un poco largo", dado que no quiere "que se quede como un simple gracias", sino que Pedraza sepa verdaderamente lo que han significado sus palabras. "Te admiro, preciosa, y hoy me curaste un poquito más. Por cierto, gracias a todos los que cada día me decís que la serie os inspiró, como veis significa mucho para mí", finalizó.