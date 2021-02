Reino Unido prohíbe la emisión de dos anuncios de Ryanair porque "alientan a ignorar las restricciones de la Covid-19"

La pandemia de la Covid-19 ha cambiado nuestra forma de vivir, incluso nuestra forma de ver la televisión. En Reino Unido, el organismo encargado del control publicitario (ASA) ha prohibido una controvertida campaña televisiva navideña de Ryanair argumentando que alentaba al público a actuar de manera irresponsable tras vacunarse contra el coronavirus.

En total, se han prohibido dos anuncios de la compañía. La decisión se ha producido solo unos días después de que el director ejecutivo de la aerolínea, Michael O'Leary, dijera que el programa de vacunación permitiría a las familias británicas a acudir en masa a Europa para las vacaciones de verano de 2021.

Los anuncios decían: "Las vacunas están llegando, así que reserve sus vacaciones de Pascua y verano hoy con Ryanair". Además, mostraban a grupos de personas de entre 20 y 30 años realizando actividades como saltar a una piscina o ser atendidos en un restaurante donde no había distanciamiento social ni tampoco llevaban mascarillas.

La campaña molestó a los espectadores y provocó más de 2.300 quejas ante la autoridad publicitaria. Algunos de los denunciantes expusieron que el anuncio era engañoso puesto que sugería que la mayoría de las personas se vacunarían en primavera o verano y, por tanto, podrían ir al extranjero. Además, argumentaron que la campaña daba a entender que una vez vacunados no habría restricciones. Otras personas apuntaron que era irresponsable porque animaba a las personas a creer que, una vez que tuvieran la primera dosis de la vacuna, no necesitarían seguir las medidas de seguridad para preservar la salud.

Por su parte, Ryanair ha explicado que las afirmaciones de los anuncios fueron diseñadas para ser "edificantes y alentar a los espectadores a considerar un futuro mejor". La aerolínea añadió que los spots mostraban a personas "de vacaciones en su burbuja social" y que "no había requisitos de que se mostrara a los turistas con máscaras faciales o distanciamiento social".

Sin embargo, el organismo de control se mostró implacable y dictaminó que los anuncios infringían las reglas publicitarias de Reino Unido: "Consideramos que es probable que algunos espectadores infieran que para la Semana Santa y el verano de 2021 sería posible que cualquier persona se vacunase para irse de vacaciones reservadas, que la máxima protección se podría lograr de inmediato con una dosis de la vacuna, y que las restricciones en torno al distanciamiento social y el uso de máscaras no sería necesario una vez que las personas fueran vacunadas".

"Consideramos que esto podría alentar a las personas vacunadas a ignorar o disminuir su adherencia a las restricciones, lo que a corto plazo podría exponeros al riesgo de una enfermedad grave y, a largo plazo, podría provocar la propagación del virus. Como tal, consideramos que los anuncios podrían alentar a las personas a comportarse de manera irresponsable una vez vacunadas. Los anuncios no deben volver a transmitirse", añadió.

Ryanair argumentó que creía que la decisión de la ASA estaba en desacuerdo con el éxito del programa de vacunación del gobierno: "El fallo de la ASA va en contra del exitoso lanzamiento de la vacuna en el Reino Unido. Sin embargo, a pesar de que esta decisión no tiene fundamento, Ryanair la cumplirá y los anuncios de jab and go no volverán a emitirse".