Educació publica una resolució en compliment de la sentència que retorna aules concertades de Batxillerat

En concret, la resolució que firma el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, es refereix a la sentència de la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a instàncies d'un recurs de l'Associació de Pares d'Alumnes del Col·legi Nuestra Señora del Pilar de València i Companyia de María-Marianista.

Al maig del 2017, la Conselleria d'Educació va decidir atorgar el concert al col·legi d'El Pilar, de tres unitats de Batxillerat en primer curs i 4 en segon, una d'elles amb caràcter provisional. Contra eixa decisió, es va interposar un recurs contenciós administratiu que va donar lloc a un procediment en el qual, com a mesura cautelar, es va donar com a concertada la unitat de primer curs de Batxillerat fins que es resolguera sobre l'assumpte.

Ja al maig del 2018, el recurs va ser estimat i es va reconéixer com a situació jurídica individualitzada el dret del centre demandanta la renovació del concert sol·licitat per a 8 unitats de l'etapa de Batxillerat pel període comprès entre els cursos escolars 2017-2018 a 2020-2021, amb les conseqüències econòmiques inherents a aquesta declaració.

Aquesta sentència va ser recorreguda en cassació davant el Tribunal Suprem per la Generalitat, però les al·legacions van ser desestimades a l'octubre del 2020.

Per tot açò, l'administració acorda l'execució de la sentència del TSJCV que reconeix el dret d'El Pilar a la renovació del concert sol·licitat per a 8 unitats de l'etapa de Batxillerat pel període comprès entre els cursos escolars 2017-2018 a 2020-2021. Situació que es manté des de setembre del 2017 a causa de la mesura cautelar adoptada, apunta la resolució publicada.

"ES RENOVARAN TOTS ELS CONCERTS EN DISPUTA"

Recentment, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, comentava a Europa Press, respecte a la decisió del Suprem de confirmar la devolució a alguns centres d'aules de Batxillerat concertades, que "els tribunals han dit el que han dit, veurem com evoluciona la normativa estatal, però, de moment, en aplicació de les sentències, es renovaran tots els concerts en disputa", (fins al curs 2025-2026).

Precisava, en aquest sentit, que es tracta d'un percentatge molt xicotet: "Es parla com si haguérem tancat el món i solament es van reduir aquelles aules que es van considerar no imprescindibles per a garantir l'oferta en eixa etapa. En FP, que tampoc és obligatòria, no s'ha produït eixe debat perquè creem que cal continuar ampliant l'oferta tant en la pública com en la concertada", asseverava.