Ana Rosa bromea con el cartel de Illa para las elecciones catalanas: "Se han pasado un poquito con el Photoshop"

La campaña electoral para las elecciones catalanas está en todo su apogeo, los diferentes partidos empapelan las calles de la comunidad con la cara de sus candidatos y la batalla política se traslada a los mítines. El cartel elegido por el PSC con Salvador Illa a la cabeza se ha convertido en tema de debate en El programa de Ana Rosa.

La presentadora no ha podido disimular su asombro y ha bromeado con aspecto del candidato socialista. "Se han pasado un poquito con el Photoshop... Es que parece otra persona", ha comentado la comunicadora entre risas. Los colaboradores presentes en plató han apoyado la opinión de la conductora del programa y han reconocido no identificar la esencia del ex ministro.

"Además es que sale peor en el cartel, que normalmente se supone que es para mejorarlo, pero no sé, está peor en el cartel", ha añadido Jorge Bustos. La presentadora ha comentado que el representante socialista no suele sonreír y que, por ello, le ha extrañado aún más su aspecto en esta fotografía en la que Illa esboza una ligera sonrisa.

La inspiración humorística de Ana Rosa no ha terminado ahí, y es que, la presentadora se ha coronado con otro comentario estrella: "Hemos pasado del President Torra al President Illa. Al ver la confusión de sus colaboradores, la comunicadora ha insistido, entre risas: "¡Presidentorra y predisentilla!".