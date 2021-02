Un equip de la UPV i el Peset desenvolupa un nou test de seroprevalença de "baix cost i alta fiabilitat"

Personal investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertanyent al Centre d'Investigació i Innovació en Bioingenieria (Ci2B), en col·laboració amb la Fundació Fisabio- Hospital Universitari Doctor Peset de València, ha desenvolupat un nou test immunològic tipus 'Elisa' per a estudiar la seroprevalença davant del SARS-CoV-2.

El test, en fase de prototip, permet la detecció d'anticossos IgG i IgM davant del virus a partir de mostres de sèrum humà. Destaca pel seu baix cost respecte a altres similars ja existents en el mercat, a més de per la seua alta sensibilitat i fiabilitat (característiques aquestes pròpies dels test Elisa), destaquen els responsables del projecte.

La validació del test 'Difelisars' es durà a terme entre personal de la Universitat Politècnica de València i l'Hospital Universitari Doctor Peset de València; en concret, s'analitzaran un total de 200 mostres. L'equip d'investigadors valencians estudiarà també diferències en la resposta immunitària generada -és a dir, els nivells d'anticossos- entre homes i dones a partir de les mostres de sèrum analitzades.

En el seu estudi, l'equip de la UPV-Hospital Universitari Doctor Peset ha treballat inicialment en la recol·lecció, preparació i caracterització d'aproximadament 50 mostres de sèrums de pacients per a ser utilitzades com a controls positius i negatius de Covid-19. Posteriorment, s'ampliarà la presa de mostres fins a completar les 200 per a realitzar els estudis de seroprevalença.

El test ofereix un senyal colorimètric, proporcional a la concentració d'aquests anticossos, i permet caracteritzar la mostra per comparació amb els controls positius i negatius.

"Seguiment senzill"

"La disponibilitat d'un test d'aquestes característiques adquireix en aquests moments i a partir d'ara una importància capital, ja que permetria el seguiment senzill, amb alta fiabilitat i a baix cost, de la resposta individual de cada subjecte en la campanya de vacunació massiva actualment en curs", apunta, en un comunicat, el director de la Línia d'Inmunotecnología del Ci2B de la Universitat Politècnica de València, Ángel Montoya.

El projecte s'emmarca dins del programa d'investigació sanitària Polisabio 2020, impulsat per la UPV i la Fundació Fisabio. Per part de la UPV, juntament amb l'investigador principal, Ángel Montoya, participa també Juan José Manclús, els quals compten a més amb la col·laboració del Servici Integrat de Prevenció i Salut Laboral de la pròpia UPV.

Per part de Fisabio-Hospital Universitari Doctor Peset, participa com a investigador principal Guillermo Sáez Tormo, cap clínic del Servici d'Anàlisis Clíniques, amb la col·laboració de Nuria Estañ, cap del citat servici i Juan Alberola, del Servici de Microbiologia d'aquest hospital públic valencià.

Els test tipus Elisa s'apliquen des de fa dècades en diversos àmbits del diagnòstic biomèdic i destaquen per la seua alta sensibilitat i fiabilitat. A més, permeten analitzar un elevat nombre de mostres simultàniament -fins a 120 mostres en 180 minuts-, la qual cosa confirma la seua idoneïtat per a mostrejos amplis de població, com els estudis de seroprevalença.