Cvirus.- Cantó, perplex amb el cessament de la directora de Salut Pública per vacunació irregular: "Fan caure un peó"

El líder de Cs a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha mostrat aquest dimecres la seua "perplexitat per l'absoluta opacitat de la Conselleria de Sanitat amb els plans de vacunació" després de l'orde de cessament de la directora de Salut Pública de València per la vacunació irregular, en afirmar que mancava d'instruccions específiques en cas que hi haguera dosis sobrants dels vials de Pfizer.