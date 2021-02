El Gobierno reconoce que desechó un informe del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos que el PP califica de "demoledor"

El Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado sobre su real decreto ley de reforma de los trámites administrativos para "agilizar" la gestión y reparto de los 70.000 millones de subvenciones que llegarán en tres años del Fondo europeo de Recuperación y, una vez redactado, decidió no incluirlo en la pieza normativa. Así lo han admitido este miércoles fuentes del Gobierno en relación a un documento que el PP dice no conocer literalmente pero que calificada de "demoledor" y que, según los populares, podían llevar a "anular" la aprobación de un decreto que la semana pasada 'salvó' Vox con su abstención ante el 'no' de PP y Ciudadanos.

De momento, el Gobierno se niega a darlo a conocer. El PP exige que debe debe adjuntarlo para la tramitación parlamentaria del decreto que empezará en breve y el Ejecutivo dice que esto "nunca" ha sido así. Fuentes de Moncloa se han limitado este miércoles a decir que se difundirá cuando "consideremos" y que no se van a dejar "arrastrar" por lo que consideran "propaganda" del PP para desviar la atención sobre lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso, que votó en contra de un decreto que el Gobierno considera clave para que puedan empezar a llegar las millonarias transferencias de la UE. Por eso, el Gobierno acusa al PP de "mentir y confundir para tapar una cosa que no tiene manera de taparse", su voto en contra a un decreto que el Ejecutivo 'salvó' gracias a la abstención de Vox.

La existencia de este informe del Consejo de Estado se ha convertido este miércoles en el caballo de batalla por parte del PP en contra del Gobierno, al que acusa de "hurtar" al Congreso el conocimiento de un documento del Consejo de Estado que, aseguran los populares, es "contrario" a los cambios que incluye el decreto, que establece una arquitectura administrativa según la cual, por ejemplo, el gabinete del presidente, Pedro Sánchez, fijará las directrices para el empleo de los fondos y los ministerios las concretarán en proyectos que licitarán entre las empresas que quieran concursar.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha abierto fuego en la primera pregunta de la sesión de control a Sánchez. "¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultarse a las Cortes?", ha inquirido. "Es la primera vez que se hace eso y puede anular el decreto y terminar de hundir internacionalmente a su Gobierno".

Después de él, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra; el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y cuantos diputados han intervenido en la sesión del Congreso este miércoles han pedido cuentas al Gobierno por este desconocido informe del Consejo de Estado.

Aunque la pregunta de Casado ha sido directa, Sánchez no ha hecho ninguna mención a este documento esta mañana. Después, sin embargo, fuentes del Gobierno han admitido que este informe existe y que, como también reconoce el PP, "no es preceptivo".

Pero hasta aquí las coincidencias entre el Gobierno y los populares. El PP exige al Gobierno que lo adjunte el informe del Consejo de Estado al decreto durante la tramitación parlamentaria que empezará una vez que se aprobó la semana pasada, para que los grupos puedan enmendarlo. El Gobierno se niega, asegurando que "nunca" un decreto ley se tramita junto con un informe del Consejo de Estado, porque es una herramienta de trabajo del Ejecutivo que no tiene por qué asumir cuando, como es el caso, no es vinculante.

"Si los informes [del Consejo de Estado] son vinculantes hay que aceptarlo obligatoriamente y si no, [el Gobierno] hace lo que considera oportuno", han indicado las fuentes del Gobierno. "Hacemos caso de lo que consideramos", han añadido.

En lo que no ha querido entrar el Gobierno es en el contenido del informe, si como dice el PP es "devastador" en sus conclusiones en contra del mecanismo creado por el Gobierno para recibir y gestionar los fondos de la UE. En todo caso, podría inferirse que positivo no es, puesto que no se ha tenido en cuenta y que el Gobierno sí subraya las conclusiones de otro informe, el visto bueno de la Comisión Europea, "Hay un informe de la Comisión Europea extraordinariamente positivo", han incidido.