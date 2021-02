Cultura.- Teatre Micalet reivindica la diferència amb 'El malfet d'Inishmaan'

L'obra, que va realitzar cinc funcions al mes de novembre "amb molt bon acolliment per part del públic i la crítica", torna als escenaris per a presentar la primera producció valenciana d'un text de McDonagh, destaca el Teatre Micalet en un comunicat.

Es tracta d'un dramaturg caracteritzat per "el seu ús de l'humor negre, diàlegs que tracten de reflectir la manera en la qual es parla i la influència de figures com el guanyador del Nobel de Literatura el 2005, Harold Pinter, o el director de cinema nord-americà Quentin Tarantino".

'El Malfet d'Inishmaan', dirigida per Joan Peris, se situa a la localitat irlandesa d'Inishmaan, on ningú és qui pareix. Billy és l'espill que reflecteix el millor i el pitjor de cadascun dels integrants de la comunitat. Quan descobreix que es rodarà una pel·lícula de Hollywood en les illes, no té cap dubte que ha arribat l'oportunitat que ha estat esperant tota la seua vida per a tractar de fugir.

El repartiment -integrat per Pilar Almeria, Josep Manel Casany, Isabel Requena, Bruno Tamarit, Pilar Matas, Laura Sanchis, Héctor Fuster, Guille Zavala i Dani Machancoses- dona vida als habitants d'una localitat revolucionada per la visita del director de cinema nord-americà Robert J. Flaherty. Un elenc amb el qual Peris ha treballat des de la "quotidianitat" per a tractar d'aprofundir en l'essència que s'amaga dins de les persones, tal com explica el director.

Amb aquesta obra, la companyia valenciana afronta la seua 34 producció pròpia, una peça que va ser estrenada al novembre, però que va realitzar solament cinc representacions. Ara es podrà tornar a veure fins al dia 28.

D'altra banda, la companyia Pot de Plom completarà la programació del mes de febrer amb el seu espectacle 'L'actualitat en tres pataes', una proposta en la qual Xavi Castillo repassa els principals esdeveniments de l'actualitat política i social en clau d'humor.