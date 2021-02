Cvirus.- El PSPV de Castelló suspèn de militància l'alcalde de Benlloc en ser investigat per vacunar-se fora de termini

L'executiva socialista ha pres aquesta decisió després d'escoltar el propi alcalde, la gestora que dirigeix l'agrupació local de Benlloc i els responsables comarcals del partit, i després d'informar a l'executiva nacional del PSPV. La suspensió de militància serà comunicada a l'executiva federal perquè tramite el corresponent expedient a l'alcalde, ha informat el partit en un comunicat.

Des del PSPV-PSOE s'ha explicat: "Hem volgut actuar amb rapidesa i amb contundència. Hem dit des del primer moment que no anem a consentir aquest tipus d'actituds insolidàries. Som un partit que sempre ha defès el bé comú per damunt d'interessos individuals i així ho seguirem fent". "La decisió ha sigut immediata, i exemplifica que, al contrari d'altres partits, no ens amaguem i prenem decisions. De la mateixa manera, s'ha obert una investigació per a determinar si es prenen altres mesures", han assenyalat.

En aquest sentit, els socialistes han instat el Partit Popular i la resta de formacions polítiques "a prendre exemple" i actuar amb la mateixa diligència en els casos que s'estan donant a conéixer entre els seus càrrecs públics, com l'alcalde de Villahermosa, Luis Rubio, que tal com ha explicat la Conselleria de Sanitat "es va autoincloure en el llistat que va remetre a Salut Pública per a demanar les dosis de vacunes que necessitava el centre".

"La societat castellonenca porta més d'una setmana esperant al fet que Bonig i Barrachina prenguen alguna de les mesures d'exemplaritat que tant pregona el seu cap de files, Pablo Casado, però la seua única acció ha sigut denunciar qui va demanar eixa exemplaritat, la qual cosa no ens pararà", han postil·lat des del PSPV.