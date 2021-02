Barceló nega queixes per l'assistència en l'antiga Fe i defensa als sanitaris: "S'estan deixant la pell"

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha assegurat aquest dimarts que el seu departament no té cap queixa per deficiències, condicions precàries o falta d'assistència a pacients de coronavirus ingressats en les dependències de l'escola d'infermeria de l'antiga Fe de València i "sí felicitacions", al mateix temps que ha defensat el treball dels sanitaris que, segons ha dit, "s'estan deixant la pell" en la seua tasca.

Així ho ha indicat en una roda de premsa oferida per a informar de la situació de la pandèmia en la Comunitat Valenciana en relació a les preguntes sobre informacions publicades de queixes de professionals i alguns familiars per l'atenció que reben els pacients. Un jutjat de València acumula dues denúncies, una del PP i una altra de l'associació Defensor de Pacient per aquests fets.

Barceló, que ha assenyalat no disposar del nombre exacte de treballadors a l'escola d'infermeria de l'antiga Fe, ha assenyalat que han tingut coneixement d'aquestes situacions per les informacions publicades i ha afirmat que el seu departament estarà a la disposició del que Fiscalia o els tribunals puguen sol·licitar.

En tot cas, ha posat l'accent que no s'ha registrat "cap queixa des que està oberta i amb pacients" ni tampoc s'han rebut en el Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIP). "Ningú ha presentat cap queixa que haja llançat alguna llum que alguna cosa poguera estar passant", ha manifestat la consellera, qui ha recalcat que el personal sanitari que atén els pacients "té com a prioritat fonamental salvar vides i s'estan deixant literalment la pell en això".

No obstant això, ha confirmat que el seu departament ha obert una investigació i ha sol·licitat a la Inspecció que informe de la situació de l'antiga escola en aquests moments, encara que ha recordat que ja va ser examinada el mes d'octubre passat pel servei d'Inspecció, que va redactar un informe en el qual no consta cap circumstància que impedira el seu ús, sinó que considerava que les instal·lacions podien rebre pacients per a ser atesos.

I des de llavors, s'està seguint un mateix protocol per a la remissió de pacients, que ha afirmat que no ha canviat. En aquesta línia, ha indicat que si obri una investigació, informaran de tot el que es requerisca.

Noms i cognoms

La consellera ha subratllat que en aquest cas si hi ha una investigació per part d'instàncies judicials és perquè s'ha informat d'uns fets "a través d'una carta anònima". "Entendrà que una cosa que és anònima... qui denuncia tots els fets pot posar noms i cognoms a eixa denúncia", ha indicat, per a insistir que no consta en el registre "cap queixa d'eixe centre i sí que consten felicitacions".

Preguntada per si manté que pot ser una faula, Barceló ha manifestat que a ella no li ha arribat eixa carta anònima que sí que ha arribat a un mitjà de comunicació i ha reiterat que no li consten queixes i sí el "treball ingent dels sanitaris".

Així, ha defensat que les instal·lacions disposen d'aigua calenta, encara que "pot ser que algun dia hi haguera alguna avaria"; que no hi ha intèrfon per a comunicar-se els pacients amb els sanitaris, però sí "un botó de crida" per a avisos i que hi ha fisioteràpia amb un horari determinat, un servei que assisteix a tots els que estiguen prescrits pel metge que els correspon.