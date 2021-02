Sánchez reconoce a Abascal "más sentido de Estado" que Casado por permitir la aprobación del decreto de fondos europeos

Hace ya una semana que el Congreso presenció algo inédito en una votación en el Congreso que este miércoles todavía ha coleado en la Cámara Baja durante la sesión de control al Gobierno. La abstención de Vox en la votación del decreto sobre los fondos europeos que permitió su aprobación ha sido objeto del rifirrafe semanal entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. Hasta el punto de que el presidente ha alabado hasta en dos ocasiones que el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene "más sentido de Estado" que el popular.

"Votan que no al estado de alarma, a la gobernanza de los fondos y es tan aparentemente moderado que hasta el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado", ha dicho Sánchez a Casado, en un intercambio en el que el presidente ha hecho bueno a Abascal frente a la actitud del líder del PP. Este ha aprovechado que Vox permitiera la aprobación del decreto para distanciarse de la foto de Colón y meter a Sánchez en la "foto del Capitolio" junto con Vox..

Esta alabanza a Abascal no ha sido un lapsus. Sánchez se la ha repetido al presidente de Vox en respuesta a una pregunta que le ha servido para acusar al Gobierno desde permitir la inmigración irregular, a no garantizar unas "elecciones libres en Cataluña" o alentar la censura a Vox en las redes sociales por parte de los "oligarcas digitales", en alusión a Twitter, que acaba de cerrar una cuenta de este partido por incitar al odio y que hace semanas bloqueó la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hecho contra el que también se revolvió el partido ultra.

"Con independencia de que la noción del interés general que tenemos es radicalmente opuesta, hasta en algunos momentos de destello usted muestra más responsabilidad de país y sentido de Estado que el líder de la oposición", ha dicho Sánchez a Abascal en referencia a Casado.

Así pues, el presidente ha optado este miércoles por dejar en evidencia que el PP no apoyó el decreto de reforma de los procedimientos administrativos para eliminar "cuellos de botella" para la llegada de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia incluso ensalzando la figura de Abascal y Vox, algo que por su parte también ha utilizado Casado en contra del Gobierno.

Le ha llamado "gafe" y ha asegurado que "por donde usted pasa no crece la hierba". Una muestra de ello, ha dicho Casado, es que "presenta un decretazo de fondos europeos y se lo tienen que salvar los euroescépticos de Vox y Bildu". "Por cierto, enhorabuena, le han indultado el sambenito de criminal e ilegítimo a cambio de no poder decir más eso de la ultraderecha", ha apuntado el popular a Sánchez, al que ha acusado de pintar su [Gobierno] "Frankenstein de verde" e alusión al color de Bildu pero sobre todo de Vox. "Tanto sacar la foto de Colón y se han metido en la foto del Capitolio, cualquier día le vemos con pieles y cuernos, pero tenga cuidado de no crear otro fondo de reptiles" con los fondos europeos, ha advertido Casado a Sánchez. "Los EREs acabaron devorando a sus antecesores y aquí no tiene cortina para esconderse".

Informe Consejo de Estado

A pesar de estos reproches y advertencias, el punto en el que el PP ha cargado las pilas este miércoles durante la sesión de control es el informe al Consejo de Estado sobre el decreto de fondos que el Gobierno pidió al Consejo de Estado. Según explican en el PP, "no es preceptivo", pero denuncia que "como era contrario", el Gobierno lo eliminó y se ha "hurtado al Congreso".

El PP sostiene que este "grave vicio de procedimiento puede hacer nulo el decreto" y así se lo ha advertido Casado a Sánchez y tras él el resto de portavoces populares que han intervenido en la sesión de control al Gobierno.

"Le voy a hace una pregunta muy directa y no puede mentir: ¿por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultarse a las Cortes? Es la primera vez que se hace eso y puede anular el decreto y terminar de hundir internacionalmente a su Gobierno", ha dicho el líder del PP a Sánchez. "¿Por qué quiere repartir los fondos europeos sin control, qué quiere ocultar?", ha insistido.

El presidente del Gobierno no ha respondido ni se ha referido a este informe durante sus dos intervenciones ante Casado pero sí le ha acusado de "mentir" cuando reprocha al Gobierno que no cree una agencia independiente para gestionar los fondos europeos, como el PP dice que existe en otros países.

"Eso de que dice que hay autoridades independientes en Francia, Alemania o Grecia es mentira, hay órganos consultivos como en España", ha corregido Sánchez a Casado, al que le ha pedido "solo una cosa", "que haga una oposición distinta e informada".