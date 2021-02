Sanitat ordena el cessament de la directora de Salut Pública de València

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha ordenat el cessament de la directora de Salut Pública de València, una decisió que haurà d'executar la directora general de Salut Pública, segons han confirmat a Europa Press fonts d'aquest departament.

Segons avança Levante-EMV, la decisió s'emmarca en la polèmica per les persones que s'han vacunat fora de l'ordre de prioritat fixat pel Ministeri, arran d'un informe en el qual la directora de Salut Pública, Elvira Mensat, afirmava que mancava d'instruccions específiques de la Conselleria en cas que hi haguera dosis sobrants dels vials de la vacuna de Pfizer.

L'informe de Salut Pública, donat a conéixer per València Plaza, es refereix al cas de la vacunació de l'alcalde de Rafelbunyol, Fran López, sobre la dosi de la vacuna que va rebre en la residència Verge del Miracle i de la qual és president pel càrrec que ostenta de primer edil.

López va assegurar que no va demanar que se li inoculara la vacuna i que va ser el personal sanitari allí present el que li va oferir fer-ho en sobrar vials de les dosis preparades. L'informe de Salut Pública ratifica aquesta versió.

L'alcalde és un dels deu càrrecs públics apuntats per la seua vacunació en la roda de premsa oferida aquesta vesprada per Barceló, en la qual s'ha donat a conéixer detalls sobre aquesta llista de persones que han rebut la vacuna sense correspondre'ls però en la qual no s'ha informat de l'ordre de cessament de Mensat.

Barceló ha explicat, sobre aquest cas, que Francisco López es va vacunar el dia d'inici de la campanya en la primera residència de la Comunitat Valenciana en la qual s'administrava la vacuna, motiu pel qual es va convidar a l'alcalde i se li va administrar una dosi que va sobrar al final de la jornada. Per això, s'ha arxivat l'expedient per part de Recursos Humans.

No obstant això, Barceló ha informat que aquest mateix dimarts ha tingut coneixement de l'Informe de Salut Pública de València, on al·lega que no existia un protocol, i ha requerit a la directora general de Salut Publica que li aporte informació sobre el contingut d'aquest informe que ella desconeixia.