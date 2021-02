Puig, sobre el turisme: "No és cap prioritat salvar la Setmana Santa"

Després de la primera ona es va parlar de salvar l'estiu, encara sense baixar de la segona va haver-hi qui pensava a salvar el Nadal i, en aquests moments, quan la tercera ona sacseja durament a la Comunitat Valenciana amb xifres rècord de contagis, hospitalitzacions i morts, el missatge no deixa lloc a dubtes. Cal salvar "persones, empreses i ocupacions" i no la temporada turística, en aquest cas, de la Setmana Santa.

Són paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, que aquest dimarts ha sigut contundent davant l'expectativa creada per la ministra de Turisme, Reyes Maroto, també del PSOE, que va apuntar a les vacances de Pasqua com a possible data de reinici dels viatges nacionals. En opinió de Puig, en l'actualitat estem en el centre de la pandèmia i en una situació "molt difícil" amb moltes morts, ingressos i nous contagis, per la qual cosa "no és cap prioritat salvar la Setmana Santa" i no poden generar-se falses il·lusions a curt termini en matèria de turisme i mobilitat.

Els missatges llançats des de la cúpula de l'Executiu autonòmic contrasten amb l'estratègia seguida fins a principis de gener, més semblant a l'estatal, i que buscava combinar restriccions amb un cert grau d'activitat econòmica per a anar sortejant la pandèmia en tots els seus fronts. Es parlava d'aplicar "microcirurgia", fins que la tercera ona es va desbordar i va caldre aplicar un tractament de xoc amb el tancament de l'hostaleria i els tancaments perimetrals de les grans ciutats.

Per a Puig, en aquests moments, no es pot pensar que a curt termini es puga aconseguir una situació de normalitat, encara que cada dia que passa "estem una mica millor" i si el procés de vacunació avança hi haurà millors expectatives, però encara s'està "en el centre de la pandèmia" i "hi ha moltes persones mortes, molts ingressos i nous contagis".

"En aquest moment no és cap prioritat salvar la Setmana Santa, la prioritat és salvar persones, empreses i ocupacions", ha insistit, per a afegir: "Hem de prendre consciència que estem a uns quants mesos de la superació de la pandèmia". Segons el president, el Ministeri de Turisme "en cap cas està dient que en breus dies podrem viatjar, això tothom ho sap", per la greu situació, i "no podem donar una falsa sensació de seguretat i normalitat quan no n'hi ha".

Aquesta posició de Puig s'acosta més a la de la seua vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, formació que ha vingut demanant des de novembre un enduriment de les restriccions que evitara els contactes socials i, per tant, els contagis, per Nadal. De fet, els xocs entre Compromís i PSPV per l'estratègia antiCovid abans de les festes van ser públics i notoris.

Oltra ha sigut aquest dimarts molt gràfica i ha mostrat el seu desig de "deixar de salvar ja les coses", perquè -segons diu- "el que diga de salvar la Setmana Santa o una cosa així es mereix un calbot".

"Estem salvant a les persones del Nadal, i és que els paisatges de malaltia i de mort són molt colpidors", ha manifestat. "Quan parlàvem que no s'havia d'ajuntar la gent per Nadal perquè anàvem a saturar el sistema sanitari també parlàvem d'aquestes coses", ha apuntat Oltra en referència al col·lapse hospitalari.

Compromís va anar un pas més enllà i va proposar la setmana passada el tancament dels centres comercials de més de 800 metres quadrats de superfície en "coherència" amb les mesures preventives aprovades i ja en vigor, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, i també reclama aprofundir en el teletreball sempre que siga possible. Des dels socialistes valencians van replicar que "milers de treballadors no es poden anar al carrer".

A voltes amb les Falles

Per part seua, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha incidit en què les Falles no se celebraran en el primer semestre, però ha afegit: "No sóc capaç de realitzar l'afirmació rotunda que en 2021 no hi haurà Falles". En cas de celebrar-se, "compliran escrupolosament amb les directrius de Sanitat", afirma, al mateix temps que advoca per ajudar al sector.

Sobre la possibilitat de celebrar-les en un altre mes que no siga març, Ximo Puig afirma que encara no veu oportuna la realització de festes, si bé assenyala que cada institució ha de prendre les seues decisions.