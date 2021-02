Ana María Aldón regala campanas sexuales a sus comensales y gana 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'

Este martes, Telecinco emitió la final de La última cena: Gourmet Edition. Ana María Aldón fue la encargada de cocinar para los comensales Jorge Sanz, José Antonio Avilés y María Jesús Ruiz. Esta última se mostró muy crítica a lo largo de la noche, en una clara intención de devolverle a la andaluza todas y cada una de las exigencias que había mostrado con sus compañeros las semanas anteriores.

Tanto es así, que la modelo se mostró disconforme con todos los platos: el tomate era muy simple, las patatas estaban crudas y el postre era demasiado dulce. Respecto a los comentarios de los otros dos invitados, que no pararon en deshacerse en halagos con la anfitriona, la de Andújar lo tuvo claro: era mero peloteo.

Además de las pegas a la cena, María Jesús Ruiz señaló varias ocasiones en las que cree que Aldón habría tratado de recrear sus actos: cuando se rapó en Supervivientesy, al volver, se tiñó el pelo de color rubio, y cuando decidió presentar los menús del evento en una carta impresa. Lejos de amedrentarse, Aldón contestó en todas esas ocasiones y la modelo y, al final, incluso tuvo un regalo para ella -y el resto de comensales-.

Se trató de una campana sexual para cada uno de ellos. Sorprendida, María Jesús no perdió la oportunidad de preguntarle a Aldón si se trataba de una mujer "fogosa", algo a lo que la diseñadora no quiso contestar. Por su parte, José Antonio Avilés celebró el obsequio y aseguró que estaría todo el día moviéndola, incluso en la calle. "A ver si mojo algo... no mojo ni la sopa del tomate", concluyó.