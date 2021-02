Pablo Motos muestra su curioso vestuario en la conexión por videollamada con 'El hormiguero'

Aunque no pudo estar en el plató de El hormiguero este martes, Pablo Motos no quiso perderse la oportunidad de participar en el programa de Antena 3, donde opinó en la tertulia del día ocupando el lugar de Nuria Roca en la mesa.

Tras la entrevista de Susanna Griso y las secciones de las hormigas, Yibing y Marron, la presentadora dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo y Juan del Val, pero antes de comenzar, conectó por videollamada con Motos para que les contara las últimas novedades sobre su estado de salud.

Conectamos con Pablo Motos para que nos cuente cómo está #GrisoEHpic.twitter.com/VTMa3QF1Se — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

"Estoy perfecto, aunque es una pregunta muy difícil la de como estoy", reconoció entre risas el presentador. "Por un lado estoy bien, y por otro, francamente jodido porque estoy viendo el programa y echo todo de menos, es una sensación rarísima estar en casa", afirmó.

El valenciano le contó a los espectadores las numerosas pruebas a la que sometió a lo largo del día, incluidos varios PCR: "Me han hecho el largo que se supone que es el súper sensible y el que da un 99,9 de fiabilidad. Me lo repetirán mañana", comentó Motos.

Roca le invitó a quedarse y participar desde casa en la tertulia con el resto de colaboradores, pero Trancas y Barrancas no tuvieron ningún pudor en descubrir el vestuario de su jefe mientras opinaba en el programa.

"Pablo: ¿Llevas pantalones? Me da la sensación de que estás en pijamilla", afirmó Trancas. El presentador miró a los lados y se levantó de la silla para mostrar unos pantalones a cuadros: "¡No puede ser, está en pijama!", exclamó Barrancas.

El truco para las videollamadas: arreglado por arriba, pijama por debajo #GrisoEHpic.twitter.com/xnG0pVY4Fv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 2, 2021

Al ver al valenciano en camiseta y pijama, todo el plató rompió a reír y aplaudir el nuevo look de Motos en El hormiguero: "¿Tú te crees que un tertuliano puede ir en pijamilla?", preguntó Trancas.

Roca quiso saber si llevaba "así todo el día", a lo que el valenciano le contestó que "este es el segundo pijama del día. Como no puedo hacer nada, me cambio de pijama".