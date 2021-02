Fani estalla al enterarse de que Rubén volverá a 'La isla de las tentaciones' como soltero: "Me parece muy hipócrita"

Enfadada y con un nudo en la garganta. Así reaccionó Fani Carbajo a la noticia de que Rubén Sánchez, el soltero que la llevó a tentar en La isla de las tentaciones, será el tentador estrella de la tercera edición del reality.

Fue este lunes, en el debate de La isla de las tentaciones, cuando la influencer madrileña se enteró del regreso de Sánchez al programa. Una información que no le sentó nada bien, tal y como reconoció ella misma en el plató de Telecinco.

"Él puede hacer lo que le dé la gana, pero a mí me parece hipócrita porque me dejó en la hoguera diciendo que no podía estar con una chica que era infiel a su pareja de esa forma", avanzó este lunes la pareja de Christofer Guzmán.

Fani monta en cólera con el regreso de Rubén a #LaIslaDeLasTentaciones3 🔥🚨 https://t.co/RAxurajsod — Telecinco (@telecincoes) February 2, 2021

Con los ojos vidriosos, Carbajo añadió: "¿Para qué vuelves? Él me dejó echándose medallitas y ahora vuelve". Un argumento que no convenció a colaboradores como Kiko Matamoros o Suso Álvarez, que dijeron que el valenciano es "un fenómeno", "el jefe" y "el Messi de La isla de las tentaciones".

Asimismo, no todos los tertulianos coincidieron con estos adjetivos. Y una muestra de ello fue Nagore Robles, quien le dio la razón a la 'exsuperviviente'. "Nadie sabe lo que yo viví, lo fuerte que fue para mí. Todo un país estaba machacándome, y a él le ponían de héroe", se quejó Carbajo, que añadió que el tentador "aprovechó" que ella se sentía "débil".