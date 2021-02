Puig, sobre el turismo: "No es ninguna prioridad salvar la Semana Santa"

Tras la primera ola se habló de salvar el verano, todavía sin bajar de la segunda hubo quien pensaba en salvar la Navidad y, en estos momentos, cuando la tercera ola sacude duramente a la Comunitat Valenciana con cifras récord de contagios, hospitalizaciones y muertes, el mensaje no deja lugar a dudas. Hay que salvar "personas, empresas y empleos" y no la temporada turística, en este caso, de la Semana Santa.

Son palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que este martes ha sido contundente ante la expectativa creada por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, también del PSOE, que apuntó a las vacaciones de Pascua como posible fecha de reinicio de los viajes nacionales. En opinión de Puig, en la actualidad estamos en el centro de la pandemia y en una situación "muy difícil" con muchas muertes, ingresos y nuevos contagios, por lo que "no es ninguna prioridad salvar la Semana Santa" y no pueden generarse falsas ilusiones a corto plazo en materia de turismo y movilidad.

Los mensajes lanzados desde la cúpula del Ejecutivo autonómico contrastan con la estrategia seguida hasta principios de enero, más parecida a la estatal, y que buscaba combinar restricciones con cierto grado de actividad económica para ir sorteando la pandemia en todos sus frentes. Se hablaba de aplicar "microcirugía", hasta que la tercera ola se desbordó y hubo que aplicar un tratamiento de choque con el cierre de la hostelería y los cierres perimetrales de las grandes ciudades.

Para Puig, en estos momentos, no se puede pensar que a corto plazo se pueda alcanzar una situación de normalidad, aunque cada día que pasa "estamos un poco mejor" y si el proceso de vacunación avanza habrá mejores expectativas, pero aún se está "en el centro de la pandemia" y "hay muchas personas muertas, muchos ingresos y nuevos contagios".

"En este momento no es ninguna prioridad salvar la Semana Santa, la prioridad es salvar personas, empresas y empleos", ha insistido, para añadir: "Hemos de tomar conciencia de que estamos a unos cuantos meses de la superación de la pandemia". Según el president, el Ministerio de Turismo "en ningún caso está diciendo que en breves días podremos viajar, eso todo el mundo lo sabe", por la grave situación, y "no podemos dar una falsa sensación de seguridad y normalidad cuando no la hay".

Esta posición de Puig se acerca más a la de su vicepresidenta, Mónica Oltra, de Compromís, formación que ha venido pidiendo desde noviembre un endurecimiento de las restricciones que evitara los contactos sociales y, por tanto, los contagios, en Navidad. De hecho, los choques entre Compromís y PSPV por la estrategia antiCovid antes de las fiestas fueron públicos y notorios.

Oltra ha sido este martes muy gráfica y ha mostrado su deseo de "dejar de salvar ya las cosas", pues -según dice- "el que diga de salvar la Semana Santa o algo así se merece un calbot (coscorrón)".

"Estamos salvando a las personas de la Navidad, y es que los paisajes de enfermedad y de muerte son muy sobrecogedores", ha manifestado. "Cuando hablábamos de que no se tenía que juntar la gente en Navidad porque íbamos a saturar el sistema sanitario también hablábamos de estas cosas", ha apuntado Oltra en referencia al colapso hospitalario.

Compromís fue un paso más allá y propuso la semana pasada el cierre de los centros comerciales de más de 800 metros cuadrados de superficie en "coherencia" con las medidas preventivas aprobadas y ya en vigor, con el objetivo de evitar aglomeraciones, y también reclama profundizar en el teletrabajo siempre que sea posible. Desde los socialistas valencianos replicaron que "miles de trabajadores no se pueden ir a la calle".

A vueltas con las Fallas

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, ha incidido en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre, pero ha añadido: "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas". En caso de celebrarse, "cumplirán escrupulosamente con las directrices de Sanidad", afirma, al tiempo que aboga por ayudar al sector.

Sobre la posibilidad de celebrarlas en otro mes que no sea marzo, Ximo Puig afirma que todavía no ve oportuna la realización de fiestas, si bien señala que cada institución debe tomar sus decisiones.