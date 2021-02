As choivas rexistradas en Galicia provocan o desbordamento de varios ríos nas provincias de Pontevedra e A Coruña

As choivas rexistradas en Galicia durante as últimas horas provocaron un aumento notable do caudal de varios ríos que discorren polas provincias de Pontevedra e A Coruña, o que causou o seu desbordamento.