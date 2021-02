Andalucía baraja una vacunación masiva entre los mayores de 80 años en estadios o palacios de congresos

"Vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible". Este es el objetivo que se plantea la Junta de Andalucía, que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo una vacunación masiva entre los mayores de 80 años en grandes espacios al aire libre.

Así lo manifestó este martes el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, el doctor David Moreno, que en declaraciones a Canal Sur Radio explicó que una de las opciones que se barajan es vacunar a los octogenarios sin problemas de movilidad en grandes superficies, como estadios o palacios de congresos, además de en los centros de salud.

Los pertenecientes a este grupo de población serán contactados, dijo el facultativo, mediante una llamada telefónica y, en principio, no habría problemas en que algún familiar les acompañe al punto de administración de la dosis. El grupo de mediana edad, en cambio, recibirá la citación para vacunarse, cuando llegue el momento, mediante las aplicaciones digitales.

Dentro de la estrategia de vacunación, continuó el doctor Moreno, está previsto que los grandes dependientes no institucionalizados, es decir, aquellos que no viven en una residencia, sean vacunados a domicilio. Mientras que también se plantea la posibilidad de utilizar los camiones móviles de cribados poblacionales para llegar hasta la zonas rurales de la comunidad.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, no quiso pronunciarse sobre todas estas posibilidades planteadas por el director del Plan de Vacunaciones. Lo que sí aseguró es que, una vez que finalice el proceso entre los grupos considerados de riesgo y esenciales –mayores, sanitarios o personal de ayuda a domicilio– y se aborde la inmunización del "gran núcleo de población" de adultos, la Junta abordará con los empresarios y los sindicatos qué grupos son prioritarios, "siempre respetando el criterio de los expertos". Bendodo puso como ejemplo a los trabajadores que están en contacto con el público, que en principio tendrán prioridad frente a los que no desempeñan su labor en estas circunstancias.

Por su parte, Cermi Andalucía pidió al Ejecutivo autonómico un protocolo y un calendario de vacunación para todas las personas con discapacidad de la región, que ascienden a unas 700.000, así como para los usuarios y trabajadores de los centros de día y ocupacionales que gestionan sus entidades.

Falta de dosis

En cualquier caso, el portavoz de la Junta afirmó que "ojalá el problema fuera ver dónde se vacunan" los andaluces. "Ya nos organizaremos", dijo, e incidió en que "el problema que existe hoy" es la falta de dosis.

Según el portavoz, Andalucía lleva ya dos fines de semana consecutivos teniendo que paralizar la vacunación "porque el Gobierno no nos manda dosis", algo que, advirtió, "no puede volver a ocurrir". Este pasado lunes llegaron a la región 85.850 vacunas, "un 25%" de las 350.000 que la comunidad asegura que necesita a la semana para poder llegar a junio con el 70% de la población inmunizada. Al ritmo actual, en cambio, ese porcentaje no se alcanzaría en España hasta 2022, apostilló el doctor Moreno, quien insistió en la capacidad que tiene Andalucía para vacunar, recordando al hilo que en la tercera semana del pasado noviembre llegaron a ponerse hasta 435.000 dosis de la vacuna contra la gripe.

Hasta la fecha, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias, se han administrado en la comunidad 314.102 dosis, lo que se traduce en 132.326 personas con una sola vacuna y 90.888 ya inmunizadas con las dos dosis del suero. El doctor Moreno señaló que Andalucía cuenta con jeringuillas suficientes con capacidad para administrar las seis dosis de cada vial de Pfizer, aunque "no es una labor fácil". Pese a ello, los profesionales sanitarios consiguieron la pasada semana obtener las seis vacunas del 98% de los botes.

En cuanto al nivel de aceptación de la vacunación, el director del plan estratégico apuntó que está siendo "muy alto", ya que hasta el momento se han vacunado el 98% de los residentes y trabajadores de las residencias de mayores y el 83% de los profesionales sanitarios, entre los que hay un 15% que todavía no tiene decidido si someterse al proceso o no.

Polémica con los altos cargos

El portavoz de la Junta aseveró tajante este martes que "en Andalucía no se ha vacunado a ningún alto cargo". "Basta ya de bulos", reclamó, y explicó que está contemplado iniciar la vacunación "del resto de personal del Servicio Andaluz de Salud una vez terminada la ronda de la primera dosis del personal en primera línea, que acabó el 16 de enero". Así, la pasada semana comenzó a vacunarse personal no sanitario, como de limpieza, de mantenimiento y administrativos de centros y distritos sanitarios.