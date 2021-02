PSOE y Unidas Podemos apoyan reactivar la mesa de diálogo en Cataluña tras las elecciones del 14-F

El conflicto territorial de Cataluña vuelve al primer plano de la actualidad coincidiendo con las elecciones autonómicas del próximo día 14. Este martes, PSOE y Unidas Podemos anunciaron que apoyarán el jueves en el Congreso una moción presentada por ERC pidiendo la reactivación de la mesa de diálogo y negociación con la Generalitat, que se puso en marcha el pasado febrero y que quedó paralizada por la irrupción de la pandemia.

Con la cercanía de los comicios, los partidos catalanes han vuelto a afilar su discurso contra el Estado y los partidos que apoyan el Gobierno, y este martes ERC volvió a insistir en que esa mesa debe servir para hablar de "todo". Ese todo, para los republicanos, supone llevar la reivindicación del derecho de autodeterminación a las conversaciones, pese a que el Ejecutivo ha dejado claro que no contempla ceder en un punto tan fundamental pese a las reivindicaciones de la Generalitat.

No obstante, tanto PSOE como Unidas Podemos anunciaron que apoyarán esta moción cuando se someta a votación el próximo jueves en el Congreso. En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, justificó su apoyo asegurando que el texto presentado por ERC no cambia "en nada" del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, lo que supone que los socialistas siguen sin apoyar la autodeterminación.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, aseguró que el Gobierno no debe "desviarse ni un milímetro de su hoja de ruta de diálogo". "Cualquier solución al conflicto pasa necesariamente por construir amplios consensos en Cataluña" y por "ir a las urnas tarde o temprano y desjudicializar el conflicto", señaló Asens, que insistió en que el foro para ello es precisamente esa mesa de negociación que se reunirá tras las elecciones.

Por el contrario, quien no apoyará esta moción será JxCat, tal y como anunció su portavoz -y candidata electoral- Laura Borràs, que se disputa con ERC la hegemonía del independentismo. "La mesa se constituyó hace un año con un calendario de reuniones mensual", pero el Gobierno ha dado "gato por liebre" a ERC, aseguró Borràs, que tachó el órgano de conejo sacado de la "chistera" por parte del Gobierno para conseguir la investidura. Pese a todo, la formación se abstendrá.

"Fue una operacion de marketing que no ha servido más que para perder el tiempo", denunció la portavoz de JxCat, que aseguró que al Gobierno "se le ha acabado el crédito". "Ya no hay anuncios de mesas que nos creamos", espetó Borràs, que denunció que "la mesa no se interrumpió por la pandemia, porque no llegó a ir más allá nunca de una foto". La dirigente, de hecho, amenazó con reventar la mesa si llega a gobernar. "Si yo soy presidenta [el Gobierno] tendrá que negociar conmigo y el dialogo no irá de fotos, y si no quiere negociar tenemos un plan A, la obediencia al mandato del 1 de octubre", lanzó.