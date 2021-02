Un jutjat de València suma dos denúncies per l'atenció dels pacients de coronavirus en l'antiga Fe

Una de les denúncies és la que va presentar dissabte passat el PP en el Jutjat de Guàrdia d'Incidències, arran d'una informació publicada aquest cap de setmana per 'El Español' amb les queixes incloses en una carta anònima d'una infermera sobre la situació dels pacients, derivats a aquest centre des de l'hospital de campanya, desallotjat per les fortes ratxes de vent.

L'altra denúncia ha sigut remesa al jutjat via Fiscalia. En aquest cas, amb data d'aquest mateix dimarts, la Fiscalia Provincial de València ha incoat diligències d'investigació penal davant una denúncia de la presidenta de l'associació Defensor del Pacient, Carmen Flores, sobre l'atenció en l'antiga Fe i les ha remès al jutjat número 21 atés que aquest òrgan judicial ja coneixia d'un escrit anterior, datat el dissabte, sobre aquests mateixos fets, segons han informat fonts del ministeri públic.

Aquesta remissió de diligències obeeix al que es disposa en l'article 773 in fine de la LECrim, que estableix que el fiscal cessarà en les seues diligències "tan prompte com tinga coneixement de l'existència d'un procediment judicial sobre els mateixos fets".

En l'escrit de l'associació Defensor del Pacient, la presidenta demanava a Fiscalia l'obertura d'una investigació d'ofici sobre la situació dels pacients covid i no covid que està patint la situació de l'Hospital La Fe de València i qualificava d'"horror" el text de la denúncia de la infermera, així com "les imatges d'un vell hospital en condicions tercermundistes en lloc d'haver sigut rehabilitat".

"És indignant que hàgem arribat a una guerra sense armes perquè eixes armes es van abandonar en ser inútils en la seua utilització", denunciava Flores, qui també criticava la denúncia de l'oposició a qui considera "corresponsables de l'abandó de la sanitat pública".

ACCIONS LEGALS

Per la seua banda, des de la Conselleria de Sanitat, la directora General d'Assistència Sanitària, Mariam García Layunta, advertia, en un comunicat difós també el cap de setmana passat, que aquest departament del Consell "es reserva les accions legals que, si escau, corresponguen contra tots aquells que han donat pàbul a un escrit anònim sense cap tipus d'escrúpol".

A més, en eixe mateix comunicat, la directora d'Infermeria del Departament de Salut València-La Fe, Ana Regueira, explicava que l'antiga Escola d'Infermeria de la Fe compta amb 166 llits i va començar a rebre pacients Covid el passat 2 de desembre amb el principal objectiu de descongestionar la pressió assistencial d'altres departaments de salut.

"Des d'aleshores -continuava- hi ha hagut, aproximadament, 250 ingressos de pacients Covid i que en aquests moments hi ha un centenar de pacients, dels quals solament un terç són lleus. La immensa majoria són persones amb més de 80 anys que, a més, pateixen moltes malalties associades". Per açò, segons Regueira, "és important destacar que es tracta de pacients que pateixen una malaltia excepcional, de manera que necessiten una atenció també excepcional i complexa".

"Totes les mesures que s'adopten persegueixen protegir el pacient. Per exemple, quan s'adopta la decisió d'aplicar una mesura de contenció física, l'objectiu és evitar una possible caiguda o que es lleve una via o una sonda", afirmava la directora d'Infermeria del Departament de Salut València-La Fe.

"En aquest centre s'està parant esment a persones que, per diferents circumstàncies, no poden tornar al seu domicili. En moltes ocasions perquè les seues famílies no els poden prestar les cures que necessiten. Els professionals estan fent tot el possible i l'impossible per a atendre'ls de la manera més adequada", va concloure.