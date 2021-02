Flores destaca la estrategia laboral de 14 millones y recuerda que "con PP el paro llegó a 92.000 personas"

En un comunicado, Flores ha explicado que, incluso con las "severas consecuencias laborales" de la crisis económica derivada de la Covid-19, el número de 84.374 parados registrados en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la ciudad de Sevilla en enero pasado es "inferior al pico alcanzado durante la gestión del PP en el Ayuntamiento, con 91.925 en el mes de marzo de 2014".

"Beltrán Pérez no puede dar lecciones en materia laboral. Carece de credibilidad, puesto que con él Sevilla no sólo alcanzó máximos niveles de desempleo, sino que eliminó los programas municipales de empleo alegando que el Consistorio no tenía competencias y abandonando a los parados y a las familias a su suerte", ha recordado el delegado.

"A diferencia del PP, que negaba entonces su capacidad para mejorar el mercado de trabajo con programas de empleo, el gobierno de Juan Espadas tiene una estrategia clara frente al paro con planes laborales propios y en colaboración con otras administraciones, entidades sociales y empresas, aprovechando al máximo los recursos públicos disponibles en las administraciones local, autonómica, española e incluso europea para así incidir en la mejora de la empleabilidad", ha abundado.

Los distintos programas laborales puestos en marcha por el actual equipo de gobierno bajo la denominada Estrategia SE-Emplea suman 14 millones de euros, "frente al balance cero del PP", y comenzaron a desplegarse en octubre pasado. El programa laboral propio Integra Sevilla, el Redes+ con financiación europea, el Programa Aire con financiación compartida Ayuntamiento-Junta de Andalucía o el PFEA, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal, forman parte de esa estrategia laboral, que además contempla en el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2021 partidas que alcanzan los 18 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, señala que el Ayuntamiento tiene en marcha distintas convocatorias de empleo público que suman más de 510 plazas entre Policía Local, peones, administrativos, técnicos o arquitectos, "frente también al balance cero del PP de Beltrán Pérez, que no convocó ni una sola durante su mandato municipal". Por último, el Consistorio hispalense mantiene acuerdos de formación ocupacional para desempleados en nichos de mercado con posibilidades de empleo con distintas empresas, entre ellas Endesa, Orange y Magtel, al tiempo que el Plan Integra contiene compromisos concretos de creación de empleo y, al igual que el Redes+, de prácticas en empresas e instituciones.

Por otro lado, Flores ha lamentado que Beltrán Pérez tilde de "obsesión" el esfuerzo económico municipal destinado a la red de cobertura labrada por el Ayuntamiento de Sevilla junto con entidades sociales y religiosas "para garantizar siquiera la comida a las personas sin recursos que, debido a la crisis económica laboral, se han quedado en el desempleo y sin ingresos económicos y necesitan más que nunca el apoyo de sus administraciones". "Las palabras de Beltrán Pérez muestra una absoluta falta de sensibilidad hacia las personas más necesitadas y un desconocimiento de la situación real, y además revelan un cinismo supino cuando él mismo acude a respaldar a entidades sociales o religiosas que están haciendo esa gran labor en los comedores sociales", ha abundado el delegado.

Por último, el delegado ha recordado que la estrategia de reactivación incluye no sólo una vertiente social, sino también económica, que se ha traducido en ayudas a los autónomos y comerciantes por importe de 1,5 millones de euros, medidas fiscales en 2020 por 5,2 millones de euros para hogares, autónomos y empresas, bonificaciones y exenciones por 6 millones de euros en 2020 y distintas iniciativas de apoyo a otros sectores económicos fuertemente afectados por la crisis, como la hostelería, la hotelería, las agencias de viajes, entre otros. "Por tanto, cuando Beltrán Pérez habla de que no hay ayudas a los autónomos o una apuesta por la recuperación, miente", ha concluido Flores.