Detingut un home acusat de colpejar la seua parella en el cap amb un martell a València

Els fets van ocórrer sobre les 13.00 hores del diumenge quan els policies van ser comissionats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili del districte valencià de Trànsits, on pel que sembla s'estava produint una discussió, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.

Una vegada allí, els agents van observar una dona en el sòl, la qual estava sent assistida per un veí, així com un home assegut en les escales del replanell. Segons van poder saber els policies, tots dos eren parella i, moments abans, havien iniciat una discussió.

Durant la discussió, l'home presumptament li va propinar diverses punyades en la cara i va colpejar la dona amb un martell en el cap, encara que ella va aconseguir arrabassar-li-ho al moment menys pensat i s'havia defès amb aquest mateix objecte.

Els policies van sol·licitar immediatament assistència sanitària, la qual va atendre la dona i la va traslladar fins a un centre hospitalari. També van localitzar i van intervenir el martell suposadament emprat en l'agressió.

Els agents van detindre l'home, sense antecedents policials, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'arrestat ha passat a disposició judicial.