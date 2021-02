Dónde y cómo ver a Melpómene 18, el asteroide que pasará a menos de dos distancias solares de la Tierra esta tarde

Este martes Melpómene 18, un asteroide de diámetro 11 veces mayor que la Tierra, pasará a tan solo 1,45 unidades astronómicas (la distancia que separa a la Tierra del Sol) de nuestro planeta, por lo que será visible desde varios puntos del mismo.

La NASA no ha difundido de forma oficial el registro del asteroide, aunque este no se encuentra en el grupo de asteroides potencialmente peligrosos, que se caracterizan por una distancia mínima de intersección orbital (MOID) menor a 0,05 y una magnitud absoluta de 22 H o menos. Melpómene tiene una MOID de 0,81 y una magnitud 6,6, por lo que entra en la categoría de objeto próximo a la Tierra, pero no peligroso.

Allí donde la meteorología lo permita, este cuerpo celeste será visible aproximadamente entre las 20.30 y las 6.00 horas en la Península Ibérica, según informa el portal web In-the-sky.org, y alcanzará su punto más elevado en el cielo a la 1.25 h, a 61º del horizonte sur, momento en el que mejor se podrá contemplar.

Aproximadamente al mismo tiempo que Melpomene 18 alcance este punto, coincidirá con su momento de mayor cercanía a la Tierra (el perigeo) en los 1.270 días que tarda en completar una órbita completa alrededor del Sol.

En esta ocasión, el asteroide pasará dentro de un rango de 1,4 unidades astronómicas y alcanzará un máximo de brillo de magnitud 9,4. Pese a ello, para poder observar su paso serán necesarios unos prismáticos o un telescopio, dado que no es visible para el ojo humano.

Este objeto celeste fue descubierto por el astrónomo británico John Russell Hind en 1852 y fue bautizado así en honor a Melpómene, una diosecilla de la mitología griega.