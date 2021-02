El PP denuncia l'alcalde d'Alcoi a la Generalitat per "saltar-se" el tancament perimetral per anar a Penàguila

Pastor ha registrat la denúncia administrativa davant la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències -òrgan autonòmic competent per a aplicar les sancions previstes-, segons ha informat el partit en un comunicat. La situació s'ha originat després que el primer edil d'Alcoi es desplaçara a una segona residència en el municipi de Penàguila i tornara a la ciutat el diumenge per a assistir a un acte religiós.

Francés va negar aquest dilluns haver-se saltat el tancament perimetral decretat sobre la localitat durant el cap de setmana, ja que va assegurar que es trobava amb anterioritat a Penàguila per motius familiars en el segon domicili, si bé va demanar disculpes perquè "segurament no és la millor decisió des del punt de vista polític".

No obstant açò, els 'populars' insisteixen que l'alcalde no ha respectat aquesta mesura i assenyalen que l'incompliment de les restriccions acordades per la Generalitat per a intentar frenar l'expansió de la covid-19 està regulat i tipificat com a "infracció lleu" en el Decret Llei 11/2020 del 24 de juliol del Consell.

El PP sol·licita, per açò, que se li aplique aquest règim "com a qualsevol altra persona" i demana a Francés "predicar amb la més absoluta exemplaritat i assumir responsabilitats quan no s'han complit les normes".