Mónica López sufre en directo un ataque de risa en 'La hora de La 1' a causa de una marmota gigante

Este martes se ha celebrado el Día de la Marmota, una festividad de América del Norte con la que se predice el fin del invierno en base al comportamiento del animal. Y, para informar de ello, La hora de La 1 ha decidido colocar una marmota con realidad aumentada en medio del plató, pero parece que tuvieron algún fallo a la hora de calcular su tamaño.

Mientras hablaban del parte meteorológico en el magazine matutino de RTVE, Mónica López no ha podido evitar reírse al ver en la pantalla lo que había al lado de su compañero.

"Yo no me creo este pronóstico porque no es fiable", dijo el meteorólogo sobre el Día de la Marmota. "Eso sí, la marmota es muy mona", añadió. "¡Es gigante!", dijo entre risas la presentadora, que estaba incluso llorando.

Es nuestra reina de las mañanas @monicalopez_tve 💕 pic.twitter.com/HdS3FtJex4 — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) February 2, 2021

"La habéis puesto gigante, pero por favor. Vamos a seguir...", dijo López en pleno ataque de risa. "Nos quedaríamos todo el día viendo a Martí con la marmota. Pero bueno, las marmotas son un poco más pequeñas...".

Y vuelvo a llorar al verlo 😂😂😂

Oye... lo de la reina... la marmota no? ajajajajajajaj https://t.co/4Kz69WzVcR — Mònica López (@monicalopez_tve) February 2, 2021

Después del programa, la periodista volvió a reaccionar al momento en Twitter: "Y vuelvo a llorar al verlo".