Sentirse culpable, atraer a personas equivocadas... Cuando ser demasiado amable también tiene sus peligros

¿Es posible ser amable con todo el mundo y en todas las situaciones? ¿Se corre el riesgo de dejar de lado los propios intereses para quedar bien con los demás? ¿Una persona amable es capaz de soportar un desaire de los demás o da por descontado que todos deben estar a su nivel? Se sobreentiende que la amabilidad es siempre una virtud y una capacidad positiva pero practicarla en exceso también puede traer consigo una serie de riesgos o, al menos, de desventajas.

Según un artículo publicado en la prestigiosa revista norteamericana especializada en empresas Inc. Magazine el exceso de amabilidad puede conllevar que las personas vean al cortés como alguien débil y se aprovechen de la situación.

Por otro lado, añade, los expertos en negocios aseguran que ser amable con los demás puede conllevar que uno se olvide de ser amable con uno mismo. “Ser receptivo es ideal para tu negocio, pero si solo te enfocas en satisfacer las necesidades de otros a largo plazo vas a terminar sin tiempo para trabajar en tus propias prioridades”. Este consejo aplicado al mundo empresarial también lo hacen extensible al personal.

Por lo tanto, sentirse culpable u pedir mil disculpas por no poder ofrecer ayuda a alguien en un momento determinado porque se han priorizado los propios intereses no tiene sentido y podría ser síntoma de una falta de autoestima.

La publicación asegura que un exceso de complacencia puede acabar por atraer al tipo equivocado de personas. Una especie de imán para “ese tipo de personas con necesidades absorbentes y excesivamente controladores que te harán sentir culpable si no haces cosas por ellos”. La solución pasa por no dejarse presionar o chantajear ya que no hay nada de malo en rehusar hacer algo que no se quiere o no se puede hacer.

Rizando el rizo, la amabilidad puede ser vista también con recelo. Sobre todo en ambientes como el laboral, las grandes dosis de amabilidad corren el riesgo de ser incomprendidas y dar lugar a sospechas infundadas sobre posibles segundas intenciones.

Por último, el artículo de Inc. asegura que ser infinitamente desinteresado puede acabar por deformar las expectativas si se espera que los demás también pongan sus intereses a un lado, provocando la sensación de los otros “son malos o no te aprecian lo suficiente cuando no lo hacen”.

Miedo al rechazo

Por su parte, el psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson, experto en psicología social, profesor de psicología en la Universidad de Toronto y cuyo canal de YouTube supera los tres millones y medio de seguidores, asegura que hay personas que toman una actitud siempre amable como respuesta al miedo que le tienen a la reacción de la sociedad, a la propia insuficiencia o a lo desconocido.

"Al identificarte como buena persona o demasiado amable, tratarás conscientemente de hacer sólo el bien para ti y para los demás aún cuando los demás te hayan agredido, usado u ofendido. Sin embargo, tu lado negativo estará ahí, todas las cosas no reconocidas en tu psique, encuentran una manera de salir ya sea contra ellos o contra ti mismo”, explica.

Peterson invita a las personas a comprender que aunque es bueno experimentar sentimientos positivos, estos siempre vienen acompañados de sus opuestos. “Preferimos experimentar solo amor, paz y alegría. Pero estas cualidades siempre vienen con su opuesto. En la primera infancia, carecemos de la capacidad de reprimir esta energía emocional. Cuando los padres indican a sus hijos que sean buenos niños, se ven obligados a rechazar las emociones e impulsos negativos que su entorno no acepta. Esta represión crea lo que la psicología analítica llama ‘sombra’. Los niños arrastran esta bolsa de emociones reprimidas, cualidades e impulsos detrás de ellos hasta la edad adulta”, añade.