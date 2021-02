CSIF reclama a Sanitat professionals perquè l'Hospital de Llíria tinga Urgències Pediàtriques tota la setmana

20M EP

NOTICIA

El sindicat CSIF ha demanat aquest dimarts per escrit tant a la Conselleria de Sanitat Universal com a la Gerència del Departament de Salut Arnau-Llíria que reforce el servici de Pediatria de l'Hospital de Llíria per a disposar de professionals en urgències les 24 hores del dia i durant tota la setmana.