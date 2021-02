Telefónica instal·la un centre de Ciberseguretat en la Marina de València amb més de 100 treballadors

La presentació ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de Telefónica Espanya, Emilio Gayo. La visita al centre s'ha realitzat després d'una reunió en la qual també han participat José Manuel Casas, director de Telefónica Mediterrani; Pedro Pablo Pérez, director de Ciberseguretat de Telefónica Tech; i David Prieto, director del Centre de Ciberseguretat de la Marina, i en la qual s'han exposat els diversos projectes que la companyia està desenvolupant a la Comunitat Valenciana.

El Centre de Ciberseguretat de Telefónica Tech centrat en IoT i GRC (Govern, Risc i Compliment) està situat en La Marina i ocupa un espai de més de 300 metres quadrats. En ell treballen "més d'un centenar de persones amb perfils d'alta qualificació que s'encarreguen del desenvolupament de tecnologia, productes i servicis de ciberseguretat relacionats amb IoT i GRC, camps en els quals València és pionera a Espanya", ha assenyalat l'empresa en un comunicat.

A més de les persones que treballen en el mateix, hi ha un "ampli equip global vinculat a les iniciatives del centre". "Entre els recursos que formen el centre cal tindre en compte la participació de Govertis, una empresa d'origen valencià amb presència a tota Espanya i a Llatinoamèrica, que ha sigut recentment adquirida per Telefónica i que és la major firma d'Advisory 100% especialitzada en GRC que unifica les perspectives legal i tècnica", han indicat.

Aquest centre de Telefónica Tech compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de la ciutat, que també participen en el projecte, i està obert a la col·laboració d'universitats i empreses privades. "A més de retindre el talent a la Comunitat Valenciana, el nou Centre de Ciberseguretat permetrà a les empreses i universitats participar en el desenvolupament de productes locals, però amb un gran impacte global", ha considerat la Generalitat en un comunicat.

El president de Telefónica, Emilio Gayo, ha afirmat que "aquest centre de referència en Internet de les Coses (IoT), Smart City i GRC permetrà a les administracions i empreses avançar-se als reptes de seguretat que planteja la nova era digital en un món en el qual cada vegada hi ha més objectes connectats i les smart cities són ja una realitat amb tots els problemes de ciberseguretat que açò comporta".

Segons Gayo, aquest centre "situa València com a referent europeu en l'avantguarda en aquest camp tan necessari en aquests moments", reforçant així el compromís de Telefonica amb València i tota la Comunitat Valenciana i donant suport a l'estratègia tant local com regional d'innovació i les polítiques de desenvolupament econòmic i creació d'ocupació qualificada.

"NOVES AMENACES I DESIGUALTATS"

Per la seua banda, Ximo Puig ha considerat que amb aquest centre, es dona "un gran pas perquè el futur siga més ètic, més just i més segur". El cap del Consell ha explicat que el ciberespai ha propiciat nombrosos avantatges, però també comporta desafiaments en forma de "noves amenaces i desigualtats de naturalesa digital".

En aquest sentit, ha assegurat que la ciberseguretat és una "preocupació quotidiana" per a governs, empreses, pimes i per a la ciutadania, ja que "l'amenaça online constitueix -juntament amb el terrorisme- el major risc per a la seguretat de les nostres societats".

Així mateix, ha insistit en l'obligació de "reforçar la nostra seguretat", amb l'objectiu de protegir les empreses del robatori de propietat industrial, protegir les persones usuàries d'abusos de tot tipus, i protegir la societat d'un ciberatac o d'un mal ús de la tecnologia, capaç d'afectar unes eleccions, servicis essencials com l'aigua, la llum i el transport públic, o el sistema de salut.

"SEGURETAT I CONFIABILITAT"

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha afirmat que aquest centre "no solament serà de gran ajuda per al desenvolupament de la nostra estratègia de ciutat, garantint la seguretat i confiabilitat dels nostres projectes, sinó que permetrà a empreses i universitats participar en el desenvolupament de solucions globals".

L'alcalde ha assenyalat el "compromís municipal" de donar el seu suport a iniciatives com aquesta, "importants per a la ciutat, i que puguen obrir-se a la col·laboració públic-privada per a maximitzar els impactes i avançar fermament en qüestions tan importants com la digitalització de les pimes, l'impuls al xicotet comerç que revitalitza els barris, o la millora dels servicis públics a la ciutadania per mitjà de la modernització i digitalització de l'administració".