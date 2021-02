El protocolo de colaboración con diputaciones provinciales en el Plan Remonta podría publicarse este viernes en el BOA

El Plan Remonta, presentado la semana pasada, persigue que las personas que dependan del sector de la nieve o del turismo de montaña, y se hayan quedado sin recursos, puedan ser contratadas por los ayuntamientos para la realización de diferentes actividades, con el objetivo de mejorar su situación económica ante la falta de empleo en este ámbito generada por las restricciones sanitarias ante la pandemia de coronavirus. El Gobierno de Aragón -a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)- asumirá el 60 por ciento del coste de estos contratos, mientras que del 40 por ciento restante se harán cargo las entidades locales.

Las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel aportarán parte de ese 40 por ciento, lo demás tendrá que ser proporcionado por los ayuntamientos. En este contexto, Gastón ha apuntado que, aunque todavía no se haya publicado el Plan Remonta en el BOA, el Gobierno de Aragón, consciente de la urgencia de la situación, lo ha dispuesto todo, trasladando la información necesaria a comarcas y organizaciones empresariales, para que los consistorios puedan empezar a preparar los contratos.

En una rueda de prensa sobre los datos del paro registrado dados a conocer este martes, la consejera de Economía ha remarcado que la documentación del Plan Remonta -el borrador de la orden que se publicará en el BOA- se trasladó a las comarcas, al igual que a las asociaciones empresariales, para que ejercieran a su vez de emisoras hacia los distintos ayuntamientos. "Hablamos de unas bases reguladoras y de una convocatoria totalmente nueva, por lo que por mucho que seamos ágiles, su publicación lleva unos tiempos que no nos podemos saltar".

Así, Gastón ha dicho que el Plan Remonta saldrá en el Boletín Oficial de Aragón "lo antes posible". "En servicios jurídicos, para emitir el informe inicial, ya han sido lo más rápidos posible. En intervención son plenamente conscientes de la necesidad y van a agilizar al máximo". No obstante, ha remarcado que para evitar que los días en los que tarde en salir la convocatoria sean "de parálisis" se han buscado facilidades para que los ayuntamientos puedan empezar a contratar cuanto antes.

En esta situación, tanto el presidente del Gobierno de Aragón como los presidentes de las dos diputaciones provinciales afectadas -Teruel y Huesca- suscribieron un protocolo para que los ayuntamientos pudieran comenzar la tramitación de las contrataciones. "No hay que esperar a la publicación de las bases y convocatoria en el BOA, quien necesite el protocolo nos lo puede pedir", ha incidido, al tiempo que ha sostenido que hay alcaldes que "ya tienen todo listo para llevar a cabo estas contrataciones".

"Somos conscientes de que esto es nuevo, habrá muchas peticiones", por ello, se ha habilitado un correo electrónico para dar respuesta a todas las dudas 'remonta@aragon.es'. "Esta mañana, preguntado cuantas consultas había, me han facilitado que había un total de nueve: dos de ayuntamientos, una de una agente de desarrollo local y seis de particulares susceptibles de ser contratados".

En este contexto, Marta Gastón ha animado a que "no quede ninguna duda". Ha apostillado que el Gobierno ha pretendido ser lo más amplio y flexible posible y no se habla del trabajo sólo de estaciones de esquí sino también del turismo de montaña.

EMPATIZAR

La titular de Economía ha señalado que estuvo presente en una de las reuniones sobre el Plan Remonta que se celebró con varios representantes de las zonas afectadas por la falta de turismo de montaña y en la que trasladaron una serie de peticiones. "Ante todo, cabe decir que cómo no vamos a empatizar con la situación".

En este punto, ha asegurado que desde el Gobierno de Aragón son "plenamente conscientes" de que la nieve es un motor de la economía de muchas comarcas. "Empatizando al cien por cien, siendo conscientes de la situación tan mala que están pasando, no cabe sino trasladas que ni todo lo que están pidiendo ni todas las acciones que están reclamándonos están en nuestra mano. No solo por una capacidad de medios económicos sino también en muchas ocasiones por las competencias, que no corresponden al Gobierno autonómico".

Sin embargo, ha destacado Marta Gastón que esto no quiere decir que el Ejecutivo aragonés se desentienda: "La primera respuesta que se ha dado ha sido precisamente el Plan Remonta, que pretende ser ágil para al menos mitigar o tratar de ser colchón entre distintas administraciones, en un ámbito de cooperación, a verdaderas necesidades personales que se están sufriendo en todas estas zonas".

"Ni damos la espalda, ni somos ajenos a la situación que están pasando ni dejamos de buscar posibilidades. El Plan Remonta es una medida que esperamos que surta efecto y de una respuesta a esa necesidad por la que están pasando muchas personas", ha agregado.