L'Ajuntament planteja a la Generalitat cedir-li els terrenys de Fira València fins al 2051

En cas d'incompliment, l'esborrany enviat per l'Ajuntament exigeix una 'clàusula de reversió' de la "màxima claredat jurídica possible" a favor del consistori per la qual recuperaria la titularitat dels immobles de Fira València.

Amb aquesta nova proposta, ja no seria necessari buscar terrenys per a intercanviar en una permuta entre el Govern autonòmic i municipal, i avançar així en el procés de refundació de Fira València, una vegada la Generalitat s'ha subrogat el deute milionari que arrossegava la institució des de les seues obres d'ampliació.

Aquest esborrany, al qual ha tingut accés Europa Press, es fonamenta en un informe elaborat per la Secretaria Municipal, a petició de l'alcalde Joan Ribó, sobre la mutació demanial subjectiva dels immobles municipals afectes a Fira València a favor de la Generalitat.

El document subratlla que "l'Ajuntament de València no ha de patir cap tipus de crebant patrimonial en el procés de reestructuració de Fira València".

Així, es mostra favorable a l'operació de mutació demanial a canvi que s'incloga en ella una clàusula de reversió de la màxima claredat jurídica possible a favor de l'Ajuntament, que recuperaria la seua titularitat en cas d'incompliment.

En concret, aquesta clàusula estableix l'obligació de la Generalitat, una vegada subrogada en la posició jurídica actualment ostentada per l'Ajuntament com a administració concedent, d'explotar la concessió durant el mateix termini concessional, amb els mateixos drets i obligacions davant de Fira València, i aplicant totes les clàusules arreplegades en el 'Conveni entre l'Ajuntament de València i Fira Mostrari Internacional relatiu a la concessió dels terrenys del recinte firal i execució del projecte d'ampliació i modernització', subscrit per les dos parts l'any 2001.

Per tant, la Generalitat es comprometria a "no alterar les clàusules i condicions" d'aquest conveni. També s'estableix l'obligació de la Generalitat de mantindre l'afectació a l'activitat firal de la totalitat dels béns immobles actualment de propietat municipal objecte de mutació demanial subjectiva.

En el cas d'incompliment de les obligacions arreplegades en l'informe, es produiria la reversió a favor de l'Ajuntament de tots els béns immobles objecte de mutació demanial subjectiva, i la consegüent recuperació immediata de la seua titularitat.

A més, la proposta inclou l'extinció de la concessió per finalització del termini concesional, que és de 50 anys comptats a partir del dia 28 de desembre del 2001, data en què va adoptar l'acord municipal d'aprovació del Conveni.

L'informe conclou que "si es respectaren aquests requisits jurídics amb motiu de l'aprovació de la mutació demananial subjectiva, la posició de l'Ajuntament no es veuria substancialment alterada, ni es produiria per a ell un crebant patrimonial, doncs els seus béns demanials integrants del recinte firal seguirien afectes a la mateixa activitat firal i, per tant, tindrien idèntica destinació pública que l'actual".

No obstant açò, insisteix, "si en algun moment açò deixara en aquest cas durant la vigència del termini concessional, o una vegada extingida la concessió per venciment del termini, l'Ajuntament recuperaria la seua titularitat per aplicació de la clàusula de reversió".

Precisament la setmana passada, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, assegurava estar "ja molt a prop" de tancar un acord amb l'Ajuntament de València amb el qual "preservar un futur" a Fira València, i garantia la "voluntat conjunta" d'arribar a un pacte abans del 31 de març, data en la qual han d'estar formulats els comptes anuals de la institució.

I és que el recinte firal s'acosta a la insolvència després de concloure el 2020 amb una pèrdua de 92 milions derivats del procediment de subrogació del deute de la institució materialitzat en el compte creditor amb la Generalitat, per la qual cosa des dels sectors empresarials s'urgeix al fet que les dos administracions arriben a un acord que permeta aclarir el futur de Fira València.