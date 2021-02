La Generalitat realitza treballs de manteniment en la xarxa de Metrovalencia per a reduir vibracions

La Generalitat ha iniciat treballs d'esmolament de via, previstos en diferents trams del conjunt de la xarxa de Metrovalencia, amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls que generen molèsties als veïns i usuaris. La intervenció es perllongarà fins al pròxim mes de març i es realitza fora de l'horari de circulació per a no alterar el servici oferit als usuaris.