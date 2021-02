Atur.- La Generalitat atribueix l'increment de la desocupació al "moviment estacional habitual" de gener

Segons Nomdedéu, es tracta "d'un comportament habitual i estacional en el mes de gener", que ha indicat que és "sempre un mes roín" per a l'atur a la Comunitat Valenciana. "De fet, l'any passat també va haver-hi un increment del 2,52%, lleugerament superior al d'enguany", ha apuntat en un comunicat.

El responsable autonòmic d'Ocupació ha posat l'accent que el sector més afectat és el de servicis, amb 10.381 persones aturades, mentre que la indústria (-0,42%) o la construcció (-0,07%) han baixat el nombre de persones aturades "de manera considerable".

En aquest sentit, ha destacat "l'oportunitat que suposaran els fons europeus per a la recuperació", que considera que "haurien de dirigir-se d'una forma prioritària a promoure la innovació (tècnica i organitzativa) de les xicotetes i mitjanes empreses valencianes i facilitar una transició intel·ligent cap a noves activitats".

Nomdedéu ha subratllat que, justament aquest dimarts, s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat un important paquet d'ajudes directes per valor de 80 milions d'euros per a empreses i persones treballadores autònomes afectades per la covid-19, que "esperem que ajudaran a poc a poc a remuntar la situació".