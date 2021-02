Paro.-PP afirma que en la capital "evoluciona peor" que en la provincia y que en otras grandes urbes españolas

En un comunicado, desde el PP se indica que enero presenta 2.186 parados más que en diciembre de 2020, hasta alcanzar la cifra de 84.374 personas desempleadas, lo que supone un incremento porcentual de 2,65 puntos. "En la provincia, sin embargo, el paro se incrementó en 2,12 puntos, medio punto menos que en Sevilla Capital, pasando de 225.856 a 230.652 parados".

"La cifra total de parados en Sevilla capital es muy preocupante, es el décimo mes consecutivo con más de 80.000 desempleados", ha destacado el portavoz del PP, Beltrán Pérez. En este sentido, considera que "se confirma así la tendencia que se observó recientemente cuando se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2020, como es que en Sevilla capital el paro ha evolucionado peor que en la provincia, peor que en Andalucía y peor que en las otras grandes capitales españolas".

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que "hace un año, en diciembre de 2019, la tasa de paro de la provincia de Sevilla superaba a la de Sevilla capital, un 20,74 por ciento frente a un 20,70 por ciento". Añade que la tasa de paro de Andalucía también superaba a la de Sevilla capital, "un 20,80 frente a un 20,70 por ciento". "Ahora, se invierten los términos en perjuicio de Sevilla capital: la capital de Andalucía presentó en diciembre de 2020 una tasa de paro del 24,54 por ciento frente al 22,44 por ciento de la provincia y el 22,74 por ciento de Andalucía", incide.

Además, en el ranking de las cinco capitales españolas con mayor población, afirma que la ciudad de Sevilla es la que "más está sufriendo en términos de paro la actual crisis económica". "El paro se ha incrementado mucho más en Sevilla que en las otras grandes capitales españolas en 2020. Así, la tasa de paro actual en Sevilla, 24,54 por ciento , es superior a las de Madrid, 11,89 por ciento, y Barcelona, 10,90 por ciento, juntas", recalca.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular ha manifestado que "esta crisis sanitaria está afectando a todas las provincias y capitales, pero a Sevilla más que a nadie, lo que muestra que están fallando aspectos fundamentales como el modelo productivo". Ha indicado que "Sevilla tiene que competir no solo con otras capitales también con otros municipios de Sevilla, que están liderando la atracción de inversiones".

Para Pérez, "estos datos demuestran claramente que Espadas ha fracasado en su concepción del modelo productivo para la ciudad de Sevilla. El alcalde debe apostar por diversificar el modelo productivo y apostar por la industria, las nuevas tecnologías, los parques empresariales y polígonos industriales".

"Volvemos a estar ante unas cifras preocupantes, Sevilla duplica la tasa de paro de otras grandes capitales, como Madrid y Barcelona, pero Espadas ni está ni quiere estar. Esta situación de desventaja con la que parte Sevilla tiene que servir para tomar conciencia de que debemos cambiar el modelo productivo", agrega. Así, el portavoz popular ha señalado que "para combatir esta situación hay que reaccionar de manera urgente, ya que de nada valen los documentos firmados por los grupos políticos si no hay una clara apuesta económica de rescate de autónomos, pequeña y mediana empresa y reactivación de economía".

Pérez ha concluido que "el paro está afectando a todas las ciudades por culpa de la crisis generada por el Covid-19, pero cuando la ciudad de Sevilla reacciona nuevamente peor que la provincia y que otras capitales de España es que las cosas no se están haciendo bien". Ha añadido que "no hay ayudas a autónomos, no hay una verdadera apuesta por la recuperación de la economía y la obsesión siempre es ayudar a la gente en los comedores sociales, pero lo que hay que hacer es evitar que la gente llegue a los comedores sociales y pueda ganarse la vida honradamente y con su trabajo, que es a lo que se tiene que dedicar este ayuntamiento a promover, precisamente, que cada vez haya más empleo".