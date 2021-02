El 'youtuber' Roma Gallardo ataca a Mediaset y a Javier Ruiz: "Me recuerdas a Risto, que cambia según el Gobierno"

Después del comentado y polémico debate sobre la marcha de youtubers a Andorra, muchos son los influencers que se han mostrado a favor y en contra, y otros periodistas han entendido o criticado públicamente esta decisión, algo que les ha acarreado numerosos comentarios negativos.

Uno de estos periodistas ha sido Javier Ruiz, quien confesó en Twitter que había recibido amenazas por las redes sociales que decían que "sabían dónde vivía". Aunque no llegando a ese nivel, otro de los que se despachó a gusto contra él fue el polémico youtuber Roma Gallardo, quien le dedicó un vídeo en su canal.

"Robar es que todos los españoles te paguemos a ti y a tu canal millones de euros de subvenciones y ayudas pero tú los uses para mentir [...] No debes ser un puto vocero del Gobierno y del estado de turno", criticó el youtuber en un vídeo titulado Mientes Javier Ruiz.

"Me recuerdas un poco a Risto Mejide, ese que va cambiando de parecer según van cambiando los puestos del Gobierno. O incluso a Eduardo Inda, que básicamente hace lo mismo que tú, mentir, lo que pasa que él fichó por el bando contrario", continuó. "Y lo peor no es que me recuerdes a esta gente, me recuerdas a la peor calaña que parió este país [...] Me refiero a toda esa manada de chupópteros que forma todo el Congreso".

"Qué legitimidad te crees que tienes tú para hablarme a mí o al resto de cómo debemos actuar con nuestros impuestos o de cómo debemos cuidar de nuestra gran Sanidad o nuestra Educación. Cómo te atreves a hablarme a mí de mis impuestos cuando tú los usas para mentir y azuzar a la gente", comentó muy alterado.

La réplica de Javier Ruiz

Esta especie de guerra mediática con los impuestos como el eje central continuó este lunes en Cuatro al día, donde Roma Gallardo, a favor de tributar en Andorra, y Rubén Gisbert, a favor de tributar en España, destacaron que Mediaset había recibido casi 3 millones de euros de subvención, por lo que ellos también se aprovechaban del dinero público.

"Se podrá discutir la utilidad o no de esas subvenciones, pero eso es un hecho", reveló Raúl Gisbert, algo que Joaquín Prat confesó más tarde que era para el desarrollo de la TDT, como todos los canales.

Bravo por estos dos youtubers, vaya repaso que le dan a Mediaset. La han cagado bien al meterse con los youtubers.👏👏 pic.twitter.com/JNBESKWiEx — Empresario VOX 👑🇪🇸💚 (@EmpresarioVox) February 1, 2021

Por su parte, Javier Ruiz, presente en plató, quiso continuar con el debate de forma más calmada tras referirse al incendiario vídeo que le dedicó el otro youtuber: "Roma, yo te sigo y estoy tocado con el vídeo que has hecho, porque dices algunas de las cosas, en las que puedes tener razón, cargadas de demasiados insultos y que vienen acompañadas de otras que no son verdad".

"Desde aquí te aclaro que yo no he visto un euro de dinero público en mi vida, porque trabajo en dos medios de comunicación privados, que son PRISA y Mediaset España, que paga el dividendo más generoso del Ibex", destacó el periodista y dijo que, aunque respetaba su opinión, no estaba de acuerdo con lo que dijo de Risto. Además, también le pidió que calmara sus palabras en el vídeo porque la gente le estaba imitando de forma exagerada y había recibido amenazas muy agresivas.

"Jamás he dicho que los youtubers fueran ladrones, considero que hay algunos que están siendo insolidarios, porque han gozado de la educación pública y otros beneficios del sistema y ahora se marchan y pegan el portazo sin pagar la cuenta", añadió Javier Ruiz.

"Desde mi entendimiento puedo comprenderte, pero toda la audiencia no lo entiende así y pueden entender que los youtubers están robando, y no están robando", respondió Roma Gallardo. "Invito a la gente a que entre en el debate de por qué se van, sin entrar en quién se va o cuánto gana el que se va".

"El tema de los impuestos no solo afecta a los youtubers, afecta a 3 millones de autónomos", añadió. "Estás acusando a la persona que ha denunciado todo eso aquí", argumentó Javier Ruiz hablando sobre él y volvió a repetir que este debate mediático se transforma en amenazas e insultos en internet.