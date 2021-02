Gener tanca amb 53.411 treballadors en ERTO a la Comunitat Valenciana

En el conjunt d'Espanya, en el primer mes de l'any hi havia 738.969 persones en ERTO, la qual cosa suposa 35.625 treballadors més que al desembre.

Per províncies, la major part dels ERTO s'han concentrat a Alacant, amb 25.673, dels quals 12.600 eren homes i 13.073 dones. Li segueix València amb 23.282 persones en ERTO (10.963 homes i 12.319 dones. Per la seua banda, Castelló va registrar 4.456 persones en ERTO (1.856 homes i 2.600 dones).

Del total de treballadors en ERTO en la regió valenciana amb els quals es va tancar gener, 15.928 estaven inclosos en els 'antics' expedients per força major.

Per la seua banda, el nombre de persones incloses en els nous ERTO, amb exoneracions especials per a sectors 'ultraprotegits' i cobertura per a aquelles empreses afectades per les restriccions administratives, va totalitzar 28.513 treballadors al gener.

D'ells, 18.453 persones pertanyen a sectors 'ultraprotegits' (dels quals 15.639 corresponen al llistat de CNAE i 2.814 a empreses de la seua cadena de valor), 3.911 es troben en un ERTO d'impediment i 6.149 en un ERTO de limitació d'activitat.