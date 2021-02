Ayuso, sobre la polémica con las CC AA por las medidas a la hostelería: "Madrid hace su estrategia y hay que respetarlo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las críticas recibidas por el presidente de la Xunta de Galicia (entre otros dirigentes), Alberto Núñez Feijóo, sobre las medidas contra la Covid-19 adoptadas por Madrid. En declaraciones a la prensa este martes, Ayuso ha defendido la estrategia del gobierno madrileño para hacer frente a la pandemia, explicando que la la capital cuenta con una "estrategia propia".

"Respeto las declaraciones del presidente de Galicia, como he hecho siempre, así como el trabajo que realizan todas las comunidades", ha aseverado la presidenta de la Comunidad, destacando que "Madrid tiene su propia estrategia" y recordando que cuentan con "un nuevo hospital con 1.000 camas", "tests masivos en toda la comunidad" y "también bajamos los impuestos".

"Madrid hace su propia estrategia en general", ha reiterado, considerando que "hay que respetarlo entre todas las comunidades autónomas". En la misma línea, Ayuso ha arremetido contra la "falta de iniciativa nacional" del Gobierno central, ante lo que "cada comunidad hace lo que buenamente puede".

La presidenta de la Comunidad de Madrid respondía así a las declaraciones que Feijóo hizo en una entrevista con 'La Voz de Galicia' publicada el domingo. "Madrid ha optado por una decisión por la que yo no me sentiría responsable si la tuviese que aplicar en Galicia y, por tanto, he optado por otra", sostuvo el presidente de la Xunta de Galicia y compañero de partido.

En defensa de Isabel Díaz Ayuso ha declarado también el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, quién ha restado importancia a las palabras del presidente gallego, al considerar que "el escenario que hay en Galicia no es el mismo". Allí, ha alegado, la situación es "muy distinta" desde "muchos puntos de vista", como su densidad de población.

'Rifirrafe' autonómico por las restricciones

La polémica se desató tras el anuncio de relajación de restricciones de la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayusoavanzaba este lunes la ampliación de cuatro a seis el límite de comensales por mesa en las terrazas de bares y restaurantes. Una medida que llega cuando la curva de contagios apenas empieza a estabilizarse, tras el acusado ascenso de la tercera ola, y todavía con un sistema sanitario muy saturado.

Desde el viernes la mascarilla será obligatoria en bares y restaurantes. Y la ventilación -preferentemente natural-, un derecho de los consumidores.



Pronto recuperamos las horas de los toques de queda. En terrazas las mesas vuelven a 6 comensales. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 1, 2021

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, dijo este lunes que "tampoco sirve de mucho" que algunas comunidades se esfuercen "mucho con medidas restrictivas", mientras en otras regiones "presumen de ser menos restrictivos". También se quejó de que en Castilla-La Mancha se da el "efecto de la sexta provincia", ya que se han mudado 100.000 personas a la región "en una especie de fuga sanitaria, de emigración sanitaria".

La presidenta madrileña se ha mostrado sorprendida por las afirmaciones de García-Page, porque "ya es la tercera vez a lo largo de esta crisis sanitaria que hace declaraciones del mismo tipo". "No creo que los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha sean apestados, son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal", ha sostenido Díaz Ayuso.

Una crítica que también ha ido en el lado contrario, pues Ayuso consideró "un delito" que en Cataluña, "con el clima que hay, esté todo cerrado". Al respecto, el alcalde de Madrid ha defendido que las medidas tomadas las últimas semanas en la capital, "ella misma ha dicho que no le gustan", porque "la prioridad no puede ser otra que la contención contra la pandemia", pero "va a hacer todos los esfuerzos por que la hostelería, la restauración y el comercio puedan recuperar el terreno perdido".

"El foco no es la hostelería"

En definitiva, el ejecutivo madrileño insiste en descartar que el foco de los contagios resida en la hostelería. "No sé qué criterio científico demuestra que la hostelería contagia más que una vivienda. Cuando alguien me lo demuestre, lo veremos. Porque creo que el contagio puede estar en cualquier lugar", afirmaba este martes la Presidenta en declaraciones a la prensa.

El Gobierno de la Comunidad, que defiende mantener la hostelería, llegó a plantear dar prioridad a los hosteleros en el plan de vacunación, una vez inmunizados ya los grupos prioritarios. Una idea que no ha sido bien recibida desde el Gobierno. La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, afirmó que el calendario de vacunación y las propuestas de sectores prioritarios para vacunar se tienen que adoptar "en base a criterios científicos y no a lo que una u otra persona podamos pensar o determinar".