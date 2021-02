Susanna Griso, emocionada con Mamen Mendizábal y la pérdida de su madre: "Hacía tiempo que no lloraba tanto"

La periodista Mamen Mendizábal estrena una nueva edición de su programa en laSexta, Palo y astilla, en el que entrevistará a personajes famosos sacando a la luz los recuerdos más íntimos de su juventud. El programa estará cargado de emociones cuando los personajes se abran para rendir tributo a sus progenitores.

La presentadora ha adelantado el contenido de las entrevistas con personajes como Iñaki Gabilondo, Arantxa Sánchez Vicario y Javier Sardà. Mendizábal ha contado su propia experiencia al perder a su madre hace ya bastantes años de la que ha dicho que siempre recordará su arrojo y su lema de "tú puedes".

Tras ver el avance de la entrevista de Javier Sardà en el que el periodista cuenta cómo fue crecer sin su madre, la emoción ha llegado a plató. El comunicador reconoce no tener muchos recuerdos de ella, ya que falleció cuando tan solo tenía 8 años, pero que los pocos que tiene siempre los llevará consigo.

Fran Rivera, que estaba en el plató como colaborador, ha contado que él también perdió a su padre cuando era un niño y que entiende que cuando "alguien pierde tan joven a sus padres, los recuerdos que tienes, al revés, te agarras más fuerte a ellos".

El papel de los hermanos mayores ante la pérdida de los progenitores

Mamen Mendizábal ha explicado que Sardà cuenta que cuando perdió a su padre, su último progenitor, su hermana mayor, la actriz Rosa María Sardà que ha fallecido recientemente, "le cogió de la mano y no se la soltó desde entonces". La palabras de la presentadora han emocionado a los colaboradores del magazine que a duras penas intentaban controlar las lágrimas.

Mamen no te traigo más al programa, porque me has hecho llorar como una mala"

Susanna Griso ha visto a su compañera emocionada y ha pedido que el cámara no la enfoque. "Si hablamos de mis hermanas me pongo a llorar, Lorena también está llorando, así que haced el favor, no me enfoquéis a mí", ha añadido la presentadora. "Yo he mirado a Susanna y he dicho, o Mamen para o se nos va de las manos", ha comentado Lorena García. Seguidamente, las dos presentadoras se han echado a reír nerviosas ante lo incómodo de la situación.

El cámara ha terminado por enfocar a la conductora del programa que intentaba secarse las lágrimas sin estropearse el maquillaje. "Mamen no te traigo más al programa, porque me has hecho llorar como una mala. Hacia tiempo que no lloraba yo tanto", ha bromeado Griso.