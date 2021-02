Cvirus.- Puig descarta ampliar les restriccions i destaca que a la fi de setmana hi haurà 50.000 vacunats amb dos dosis

Puig, en una entrevista en RNE arreplegada per Europa Press, ha constatat que estem en una situació "molt complicada" però que ahir es va tindre "la primera bona notícia" perquè des del dia 22 de desembre era la primera vegada que baixava la pressió sobre les UCI. Malgrat açò, ha recalcat que cal esperar a veure com evoluciona la situació en els pròxims dies.

En eixe sentit, ha comentat que a la Comunitat Valenciana li queda "molt poc marge" per a seguir endurint les mesures i ha explicat que, de moment, "es continuarà com estem estabilitzant aquesta situació d'altíssimes restriccions" per al que ha reclamat en diverses ocasions la corresponsabilitat social.

Així, ha explicat que segueixen sent partidaris d'avançar el toc de queda per a "enviar un missatge el més clar i rotund" a la ciutadania encara que ha apuntat que, la veritat, és que "a partir de les 20.00 hores el moviment és mínim i les ciutats es queden buides" pel tancament total de l'hoteleria i el del comerç a les 18.00 hores.

A més, ha destacat que el primer cap de setmana de tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants ha funcionat "relativament bé" amb una reducció del 50% de la mobilitat i ha constatat que "a menys mobilitat, menys contacte i contagis", una restricció que seguirà vigent les dos pròximes setmanes.

Puig ha descartat que s'haguera hagut de prendre aquestes mesures abans de Nadal per a evitar la força de la tercera onada perquè "la realitat és que no hi ha receptari i tampoc hi ha unes causes que tinguen adossades conseqüències". "És cert que com menys mobilitat, menys contacte i menys contagis, però cal jugar amb tots els equilibris necessaris per a la pròpia realitat social", ha defès. A més, ha assegurat que les mesures que es van engegar en Nadal han donat resultat perquè "si no s'haguera pres estaríem prou pitjor".

Així mateix, ha raonat que en tots els llocs en els quals durant la primera onada va haver-hi menys incidència ara hi ha una major pressió perquè "el virus busca la seua supervivència i penetra en espais on hi ha menys resistència perquè hi ha menys persones amb antígens". "Açò és el que s'explica per part dels científics però ha d'haver-hi moltes raons algunes d'elles que desconeixem", ha evidenciat.

D'altra banda, ha afirmat que, fins a aquest moment, els epidemiòlegs han constatat que la presència de la soca britànica és "prou escassa" a pesar que la Comunitat Valenciana té una relació "molt important" amb el Regne Unit. Malgrat açò, ha mostrat la seua preocupació donada la situació europea.

VACUNACIÓ IRREGULAR

D'altra banda, ha defès la seua postura de no administrar la segona dosi a qui s'haja vacunat irregularment, encara que aquesta posició política estarà "sempre condicionada al que diga el Comité de bioètica i la Conselleria de Sanitat".

Puig ha insistit que la seua opinió personal és que en una situació en la qual es puga beneficiar una persona vulnerable o continuar amb la vacunació d'una persona que no siga prioritari s'actue en favor de la primera i ha recordat que al Regne Unit no s'està posant la segona dosi.

A més, ha recalcat que és un debat "sa", amb una component "ètic i polític", de "saber a qui cal prioritzar" i que ha defès "sense cap dogmatisme".

Puig ha restat importància sobre les discrepàncies amb la vicepresidenta Mónica Oltra, sobre aquesta qüestió i el tancament de centres comercials: "Estem en una situació molt complicada de la pandèmia i cada grup té una posició, però el que és evident és que hi ha una posició de Govern".

ANTIGA FE

Finalment, ha defès el treball realitzat pels professionals en l'antiga Fe de "les crítiques que han rebut per part d'alguns, sobretot a través de boles".

Puig ha recalcat que s'ha habilitat aquest espai davant aquesta situació d'emergència i que malgrat no ser no ja un hospital amb totes les prestacions "es tracta adequadament i amb tota dignitat als malalts". "Els professionals de la sanitat pública han fet un treball enorme que mai els agrairem el suficient i no es mereixen aquestes crítiques", ha postil·lat.