Cvirus.- Oposició i Compromís rebutgen que el Govern pense en Pasqua i el PSPV diu que "no és roín donar esperança"

20M EP

PP, Ciutadans, Vox i Compromís rebutgen que la ministra de Turisme, Reyes Maroto, afirmara aquest dilluns que el turisme en Setmana Santa serà possible "si es donen les condicions de seguretat sanitària", davant l'evolució de la tercera onada en una zona turística com la Comunitat Valenciana. Mentre, el PSPV defèn que "no és roín generar esperança" sempre que no siga desbordada.