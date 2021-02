Puig defèn que "salvar la Setmana Santa" no és "cap prioritat"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts a preguntes dels periodistes en una roda de premsa, en la qual ha incidit que "estem en el centre de la pandèmia" amb una "situació molt difícil". "Cada dia hi ha moltes persones mortes i molts contagis", ha recordat.

No obstant açò, ha admès que "cada dia que passa anem una miqueta millor", però "no es pot donar falsa sensació de normalitat i seguretat". "En els últims dies, hi ha bones notícies, ha baixat la incidència acumulada i hi ha una millor situació hospitalària, però encara és una situació molt difícil i molt greu", han agregat.