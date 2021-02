Puig defiende que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad"

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que "salvar la Semana Santa" no es "ninguna prioridad", ya que "en estos momentos no estamos en condiciones de pensar que en Semana Santa no estaremos en una situación de normalidad".