Cvirus.- Puig demana a Ayuso coordinació: "És absolutament absurd pensar que es pot fer la guerra pel seu compte"

Puig, en una entrevista a RNE arreplegada per Europa Press, s'ha referit així preguntat per si considera responsable la decisió d'Ayuso d'alçar restriccions a l'hoteleria en aquests moments.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que no vol "dir a cap responsable el que ha de fer", però ha recalcat que, per al Consell, allò que està "clar és que l'objectiu és salvar vides i també salvar ocupacions i empreses i per a açò per descomptat hem de superar la pandèmia". "Eixe és el full de ruta que és el més raonable, però si algú té una altra visió, la respecte encara que per descomptat no la compartisc", ha recalcat.

En aquesta línia, sobre si aquesta estratègia de Madrid pot suposar un problema, ha constatat que "el virus no té fronteres i actuarà on puga fer més dany". Per açò, "es necessiten ferramentes amb la major concertació possible i si no la hi ha pot haver-hi alguns desfasaments que no contribuïsquen a la superació global" de la pandèmia perquè "aquest és el virus de la globalització i pensar que algú pot fer la guerra pel seu compte és absolutament absurd".

En eixe sentit, preguntat per si ha de ser ara el Govern central qui faça un pas endavant com reclama Madrid, ha replicat que les comunitats tenen "una altíssima capacitat de posar restriccions, d'administrar el seu autogovern i eixa ha de ser l'actitud lleial i responsable que hem de tindre".

"Mirar sempre cap a un altre costat i no assumir la pròpia responsabilitat l'única cosa que fa és que la ciutadania perda confiança en les institucions i que els polítics perden credibilitat", ha constatat.

ESTAT D'ALARMA

D'altra banda, ha considerat que "seria bo" que "més prompte que tard" s'avaluara el funcionament d'aquest estat d'alarma, primer en el Consell Interterritorial de Sanitat i després en una Conferència de Presidents, per a estudiar si cal prendre alguna mesura al marge de les quals l'actual permet, així com analitzar les possibles conseqüències de la introducció de la nova soca del Regne Unit.

En eixe sentit, ha descartat que el president del Govern, Pedro Sánchez, no vullga modificar l'estat d'alarma per una decisió política per les eleccions catalanes i canvie de postura després del 14 de febrer. "Pense que no pot ni ha de ser així", ha subratllat.

De fet, Puig, que ha aclarit que no ha realitzat una petició formal per a aquesta reunió, s'ha mostrat "segur" que aquesta reflexió "se'n va a fer" perquè "cal avaluar i en funció d'eixa avaluació actuar".