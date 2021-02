Ribó incide en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre de 2021 y no sabe si podrán ser en el segundo

El alcalde de València, Joan Ribó, ha incidido en que las Fallas no se celebrarán en el primer semestre, pero ha agregado: "No soy capaz de realizar la afirmación rotunda de que en 2021 no habrá Fallas".