Cvirus.- Puig descarta viatges en Setmana Santa: "El moment encara és gravíssim i no es pot donar senyals de relaxació"

Puig, en una entrevista a RNE arreplegada per Europa Press, ha apuntat que "per descomptat que ens agradaria, perquè per a nosaltres el turisme és un sector fonamental, però a dia de hui pensar en Setmana Santa com un objectiu no està en el nostre ànim, sinó que en el nostre ànim està jugar partit a partit".

En eixe sentit, ha expressat el seu desig que "tant de bo més prompte que tard" es donen les "condicions suficients" però "encara estem un moment gravíssim, amb més de 4.000 persones ingressades en hospitals, i encara que està baixant la incidència la situació segueix molt complicada". Per açò, ha advertit: "No podem donar cap senyal per a la relaxació perquè fer-ho en aquests moments seria molt negatiu".

A més, ha explicat que aquesta obertura hauria de ser "no solament a Espanya sinó en la resta d'Europa perquè si no els nostres clients fonamentals tampoc podrien vindre". "Per descomptat m'agradaria, com a la ministra, que es poguera accelerar al màxim la vacunació i començar a normalitzar la situació, però ara encara no estem mirant eixe objectiu", ha postil·lat.