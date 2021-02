Investigat un home per abatre un corb marí de grans dimensions a Sogorb

Durant la temporada de caça, a més dels servicis propis de l'especialitat, es venen intensificant els controls relacionats amb l'activitat cinegètica, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Arran d'aquestes vigilàncies, el passat dia 6 de desembre, en la localitat de Villatorcas (Sogorb), es va localitzar un corb marí gran Phalacrocorax carbo mort i es va detectar en una primera inspecció ocular que poguera haver mort a causa d'un tir, per la qual cosa es va procedir a la seua recollida i remissió per a realització de la seua necròpsia i inici de diligències judicials. Es va confirmar i va certificar que la causa de la mort es va haver de l'impacte per un arma de foc.

Durant el transcurs de la investigació, i després de la realització de diverses gestions, els guàrdies civils van aconseguir identificar i localitzar al presumpte autor dels fets, un home veí de Massamagrell (València) i es va procedir a la seua investigació i decomís de l'arma i munició emprada per la comissió d'un presumpte delicte relatiu a la protecció de la flora, fauna i animals domèstics, diligències que es remeten al Jutjat d'Instrucció de Sogorb.

L'au abatuda es troba recollida en el Conveni de Bernarelatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d'Europa, per la qual cosa està protegida i el lloc dels fets és un espai protegit en estar afectat per la Xarxa Natura 2000.