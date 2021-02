Kylie Jenner celebra los tres años de su hija Stormi con una fiesta 'low cost' en su casa

Durante el día de ayer las redes echaban humo esperando a ver qué había preparado Kylie Jenner para la celebración del cumpleaños de su hija Stormi. Sin embargo, finalmente la sorpresa fue que la empresaria había optado por una fiesta low cost y eso no es normal cuando se trata de las Kardashian.

Aunque pueda parecer que todo se debe a que estamos inmersos en una pandemia mundial, la crisis de la Covid-19 no afecta a las empresarias. Familiares, amigos y niños, muchos niños, acudieron al evento organizado por el clan. Eso sí, las mascarillas y las medidas de seguridad brillaban por su ausencia.

Las redes, ansiosas por conocer los detalles de la fiesta, convirtieron a la pequeña Stormi en trending topic en Twitter. Pero la sorpresa llegó cuando Kylie compartió algunas imágenes del cumpleaños y se descubrió que no había habido fiestón.

"Stormi World 3 se canceló por razones obvias. Pero aun así hice todo lo posible por Stormi en mi casa, y estamos simplemente haciendo una fiesta con todos sus primos y familia, que seguirá siendo igual de increíble", comentó la empresaria en sus redes sociales.

En la fiesta no faltó un solo detalle. KYLIEJENNER / INSTAGRAM



Pese a que la fiesta se organizó en casa, Kylie y Travis Scott organizaron un evento asombroso. Una tienda de dulces, un carrito de helados, un carruaje hinchable de Disney hecho con globos, una mesa de manualidades... la verdad es que en la fiesta no faltaba de nada.

Carruaje de Disney hecho con globos para la fiesta de Stormi. KYLIEJENNER / INSTAGRAM

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar. "Si a Stormi le hacen estas fiestas con solo tres años de vida... para los 18, vamos, no me las quiero ni imaginar", comentó una usuaria. También hubo comentarios haciendo referencia a la gran cantidad de comida que la empresaria sirvió en el evento: "¿De verdad la gente se come todo lo que pone Kylie Jenner en la fiesta de Stormi? Es demasiada comida".