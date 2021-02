CCOO señala que la situación sanitaria marcará la recuperación laboral y pide empezar a preparar la desescalada

La secretaria de Ocupación y Formación de este sindicato en la comunidad, Yolanda Calvo, ha lamentado que la situación sanitaria sea "tan crítica" que "ha exigido la paralización de muchas actividades, pues el archipiélago arranca 2021 con un total de 83.341 parados, cifra que supone un aumento anual del 36,9 por ciento.

Asimismo, Calvo ha manifestado que es importante tener en cuenta que no se podrá recuperar la actividad laboral hasta que la situación sanitaria no mejore, por lo que considera que, "casi con total seguridad", Baleares no registrará actividad turística durante Semana Santa.

Según el sindicato, es necesario que se empiece a preparar una desescalada gradual, para que la incidencia del coronavirus mejore y se pueda ir recuperando la actividad económica "poco a poco" y "de manera segura". Según CCOO, esto permitirá mostrar Baleares como un destino seguro.

En relación a los datos del paro, ha criticado que la temporalidad "continúa siendo el gran rasgo diferencial" de Baleares, pues el 16 por ciento de los 16.551 contratos firmados en enero son indefinidos. "Se continúa apostando por un trabajo frágil y fácilmente destructible", ha manifestado.

Por otra parte, ha reivindicado que el sindicato continuará reclamando la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la creación de un régimen de financiación especial para Baleares, que permita al archipiélago "proteger tan bien como sea posible a la sociedad balear".

También ha insistido en reclamar que se suba el salario mínimo interprofesional, pues el sindicato lamenta que "son los trabajadores con salarios más bajos los que más están sufriendo la subida de los productos básicos en la cesta de la compra", además de que su situación "es cada vez más delicada".

Finalmente, ha pedido derogar la reforma laboral de 2012 porque "no se puede salir de esta crisis", que "está generando unas desigualdades enormes sobre la base de trabajo temporal y precario tan característico del sistema productivo". Así, CCOO ha recordado que se movilizarán el 11 de febrero ante la Delegación del Gobierno.