Junqueras renuncia a la vía unilateral para la independencia: "Las cosas no pasan solo porque tú quieras que pasen"

Oriol Junqueras descarta muchas cosas antes del 14-F, pero quién sabe qué pasará después. El líder de ERC, en plena campaña electoral por su candidato, Pere Aragonés, explica que siempre "volveremos a defender la democracia" y que los ciudadanos "defiendan sus derechos", en lo relativo a la independencia, pero abrió la puerta a la vía multilateral. "Las cosas no pasan solo porque tú quieras que pasen", sostuvo.

En una entrevista en la Sexta, Junqueras, en tercer grado, quiere que el referéndum sea "pactado" y avisa de que la realidad actual es "compleja". Renuncia de esta forma a la vía unilateral. "Depende de la posición de otros organismos", prosiguió. Sobre la postura de JxCat -que busca un apoyo del 60% para declarar la independencia-, el líder de ERC acepta "el reto", y dice que ellos son "más independentistas o más que nadie". Y repitió: "El mejor camino es un referéndum pactado".

"Con el PSC no queremos nada porque aplaude cada día que nosotros estemos en la cárcel", continuó. En este sentido, el apoyo que buscará si ERC gana las elecciones son los de JxCat y los del PdeCAT, para buscar el indulto y la amnistía a los miembros del procés. Oriol Junqueras, con todo, tiene claro que el próximo presidente de la Generalitat, que ya lo es ahora en funciones, será Pere Aragonés.

ERC quiere gobernar con quienes "sean partidarios de la amnistía" y con los que compartir "un proyecto de recuperación de la pandemia". Dice tenerlo claro Junqueras. Suma a las fuerzas independentistas, pero no al PSC. No le preocupa al líder republicano que JxCat y el PDeCAT se sitúen "en la derecha". El independentismo, por tanto, querrá sumar si dan los números. "Con el PSC no compartimos nada de todo esto". Sí incluye en la fórmula a los Comuns, que podrían estar más cerca de los socialistas.

En cambio, insiste en que el referéndum "tiene que ser acordado". Para Junqueras, la base está en que "en un mundo complejo las cuestiones son unilaterales". Puso como ejemplo el caso de Juan Guaidó en Venezuela. "Le reconocieron y no sirvió de nada". Desde Esquerra recalcan que el objetivo es "la independencia" y tener "una buena relación con España". Junqueras sostuvo que él ama España, pero no comparte "el sistema" y "los aparatos". En ese punto, criticó a la monarquía para ejemplificar su rechazo.

"Soy independentista y soy republicano y no dejaré de serlo. Lo defenderé democráticamente siempre", añadió el líder de ERC. Sobre porcentajes, la independencia, cree, que pasa por "más del 50%" en una "democracia avanzada", esquema en el que no sitúa a España. "El referéndum lo defiende el 80% de la población catalana", sostuvo. Comparó además las situaciones de Escocia y de Quebec, recordando que Miquel Iceta "lo defendió en su momento".

ERC, según Junqueras, defiende "la democracia y el diálogo" y los acuerdos "giran en torno a muchas cosas más allá de la autodeterminación", como la crisis o "cómo superamos la pandemia". Quiso mezclar todos los puntos durante la entrevista, tratando de dar una mirada amplia de lo que quiere el partido republicano. En cambio, Junqueras negó que exista fuga de empresas y que haya inseguridad. "Esto no es verdad, la economía pasa dificultades en todas partes".

Oriol Junqueras se desmarcó de las críticas y dijo que durante su vicepresidencia la economía catalana "creció", al menos antes de DUI. "Los empresarios y los sindicatos me dicen que sienten alegría de oír mi voz, y qué injusta es la situación que estamos viviendo. Cuánto podríais ayudar si estuvierais en libertad", esgrimió el exvicepresidente de la Generalitat. "La tensión quién la provoca: los que ponen urnas o los que revientan las urnas", se cuestionó, poniendo el foco sobre el Gobierno central.

Recordó, además, que el Ejecutivo de Rajoy "se cerró completamente en banda" y siempre dijo "no, no y no". Para Junqueras, "hacer una consulta y un referéndum es posible dentro de la ley". Asimismo, deja la mano tendida: "Seguimos ofreciendo la posibilidad de pactarlo, esperemos que el Gobierno más progresista del mundo se comporte un poco más diferente al anterior". Y añadió: "ERC apoya a los ciudadanos" y no al Gobierno de Sánchez e Iglesias. "Cuando apoyamos los Presupuestos, votamos a favor de la sociedad, no del Gobierno", argumentó sobre el papel de Esquerra en el Congreso.

Fue muy rotundo: "No hay ninguna posibilidad de que ERC gobierne con el PSC". ¿Por qué? Porque según Oriol Junqueras les separan "muchas cosas" y los socialistas no defienden "la autodeterminación y la amnistía" y se manifestaron "al lado de la extrema derecha" y votaron "a favor del 155". En lo referente al indulto, no quiso ir más allá: "Si el Gobierno quiere hacer un indulto, que lo haga, pero de momento nada de nada". Junqueras sostuvo que ellos llevan "más tiempo en la cárcel con gobiernos socialistas".

"Algunos aparatos del Estado saben que en condiciones de igualdad, no nos ganan" y por eso "intentan usar todas las herramientas para impedirnos que ganemos en las urnas", continuó el líder de ERC y por eso "la urgencia que tienen de volvernos a encarcelar". En lo respecto precisamente a la amnistía, la Constitución "sí la contempla, según Junqueras", algo que no es cierto. Desde Esquerra, eso sí, no entiende "el objetivo" de que estén entre rejas. "La solución es la negociación y un referéndum", porque quiere "poder defender una república en Cataluña".

Oriol Junqueras se erigió como "el más independentista de los independentistas" y nadie le va a dar, dice, "lecciones sobre independentismo". ¿Ni Puigdemont? "Nadie". Hizo asimismo un llamamiento para que a España "le vaya bien" y esto según él es compatible con "defender la independencia de Cataluña". Precisamente sobre el expresidente de la Generalitat, no quiso profundizar sobre las afirmaciones de deslealtad que ha hecho sobre ERC. "No me duele ni me sorprende, ni me preocupa", añadió Junqueras. "Trabajaré para que todos los exiliados vuelvan en libertad y estoy dispuesto a ir a buscarle".

Puso como referentes a Nelson Mandela y Gerry Adams. "¿Qué hicieron ellos? Negociar con quienes les habían encarcelado", comentó, y cree que la cárcel "forma parte del camino" y que él no dejará de defender "lo mismo que he defendido siempre". El compromiso, resaltó, es "moral", tanto en el presente como en el futuro.