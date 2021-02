Armengol destaca que el Govern ya prepara la infraestructura para vacunar de forma masiva en tres meses

Durante el pleno del Parlament, la presidenta ha insistido en que la primera dificultad que presenta el proceso de vacunación "es la falta de producción", por lo que ha reclamado a las industrias farmacéuticas que la agilicen.

Según la líder del Ejecutivo balear, si las dosis llegan de forma masiva, el archipiélago estará preparado para vacunar muy rápido porque ya está preparando la infraestructura.

Por su parte, la portavoz del Grupo parlamentario Cs, Patricia Guasp, ha reprochado a la presidenta que "no es posible que haya personal sanitario suficiente para llevar a cabo una vacunación masiva contando solamente con los trabajadores del sistema sanitario público".

En este sentido, Guasp ha criticado que el PSIB siga a Unidas Podemos "al caer en la demonización de la sanidad privada registrando una Proposición No de Ley en la que se instan a contar, exclusivamente, con los recursos del IBSalut" para la vacunación.

Así, Guasp ha exigido información sobre "la estrategia de vacunación diferenciada para Baleares", dado que "la portavoz del PSIB en el Parlament, Silvia Cano, aseguró la semana pasada que su partido no está de acuerdo con quitarle las vacunas a los extremeños". "No me queda claro su doble discurso sobre este tema", ha señalado Guasp.

"Mientras las dosis no llegan, la presión hospitalaria sigue aumentando y la fatiga de la sociedad balear se incrementa, conocemos más VIP que se han saltado la cola de vacunación", ha denunciado la portavoz, quien ha exigido "sus dimisiones o ceses de inmediato". De esta forma, Guasp ha reclamado conocer "quién elabora el listado de vacunados por parte del IBSalut y qué están haciendo desde el Govern para evitar el uso fraudulento de las vacunas".